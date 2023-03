"Dijo que era feo discriminar": Gitana cuenta cómo fue consolada por la carabinera Olivares poco antes de ser asesinada

28 mar. 2023 - 09:36 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado lunes muchas personas salieron a las calles en Quilpué, región de Valparaíso, para despedir a la sargento segunda de Carabineros Rita Olivares, quien perdió la vida tras ser asesinada en medio de un procedimiento policial.

Entre quienes le rindieron honores a la uniformada se encuentra la gitana Joanna Iris, conocida como "Esmeralda", quien estaba impactada con el deceso de la carabinera, ya que había sido apoyada por ella en un importante momento, sólo horas antes de su fallecimiento.

"Dijo que era feo discriminar"

Según consignó El Mercurio, "Esmeralda" salió a despedir a Rita Olivares con un pequeño a cuestas, y fue uno de los tantos testimonios del buen trato que solía tener la funcionaria cuando recibía denuncias o debía intervenir en conflictos.

Sin embargo, el recuerdo de la gitana era más reciente, ya que aseguró que horas antes del asesinato, en la tarde del sábado 25 de marzo, la sargento la apoyó cuando acusó haber sido discriminada durante una discusión en la feria.

"Me pidió 'no te pongas a pelear. Si te han discriminado, ven y pone una denuncia'", contó. "Yo no quise hacer el trámite", aclaró.

Pero la intervención de la mujer policía no quedó ahí, ya que Joanna Iris afirmó que la consoló.

"Me dijo que era feo discriminar, porque todos somos humanos ante Dios", señaló.

La despedida de la sargento

El cortejo de la carabinera inició el lunes en el Servicio Médico Legal (SML) de Valparaíso, con destino a la casa de la sargento, en la comuna de Quilpué.

La caravana pasó por la prefectura de Viña del Mar y antes de llegar a su lugar de destino contó con una parada en la tenencia de El Belloto, lugar donde cumplió funciones Rita Olivares.

En tanto, en la casa de la funcionaria, su cuerpo fue esperado por un grupo de formación, compuesto por uniformados de la Escuela de Carabineros, de la Escuela de Suboficiales y de la Escuela de Formación de Carabineros, además de autoridades policiales.