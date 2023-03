La Roja logra la victoria: Alexis Sánchez lideró el primer triunfo de Berizzo al mando de la Selección Chilena

28 mar. 2023 - 00:00 hrs.

Más de un año tuvo que pasar para que la Selección Chilena y de la mano de un inspiradísimo Alexis Sánchez, volviera a ganar tras derrotar por 3-2 a Paraguay en el estadio Monumental, consiguiendo su primer triunfo de la mano de Eduardo Berizzo.

Este duelo asomaba como fundamental para que el combinado criollo retomara la senda triunfal tras más de un año de sequía y, de paso, consiguiera su primera victoria de la mano de Berizzo, quien no registraba triunfos luego de siete partidos dirigidos, con cinco caídas y dos empates.

ATON

¿Cómo se desarrollo el amistoso?

Tratando de buscar nuevas variantes en el equipo, el "Toto" se la jugó por ratificar la confianza en jugadores de proyección como Guillermo Soto, Marcelino Núñez y Víctor Felipe Méndez, además de sorprender dejando a Alexis Sánchez en la banca, dándole una oportunidad a Diego Rubio, quien acompañó a Ben Brereton Díaz.

Aunque la apuesta no le resultó bien al argentino en los primeros minutos, donde los guaraníes dominaron al conjunto local y tuvieron al menos tres chances para abrir la cuenta antes del primer cuarto de hora, encontrándose con la buena respuesta de Claudio Bravo.



Pasado este periodo de presión por parte de la visita, la Roja de a poco comenzó a imponer sus términos, lo que le permitió llegar a la apertura de la cuenta a los 25', gracias a un certero cabezazo de Paulo Díaz, quien pese a no ser tan alto, logró ganarle a la zaga albirroja.



Pero entonces se vendría la noche para el Equipo de Todos. A los 32' Bravo detuvo un disparo de Matías Rojas y en el rebote, fue el propio volante quien emparejó las cifras y solo dos minutos más tarde, el cuadro forastero jugó un tiro libre rápido, sorprendiendo a los chilenos, lo que permitió que Gabriel Ávalos concretara la remontada.



Para el complemento, Berizzo se decidió por el ingreso del "Niño Maravilla" en lugar de un Diego Rubio que casi no entró en juego, pero al poco tiempo después, Ben Brereton Díaz acusó molestias en su muslo derecho, por lo cual fue sustituido por Alexander Aravena.



Pese a la ausencia de "Big Ben", la presencia de Sánchez, más la movilidad de Aravena, le cambiaron la cara al ataque nacional, que estuvo mucho más incisivo y logró aproximarse con mayor peligro sobre el pórtico de Anthony Silva.



Y así fue como en los 75' cayó el gol del dueño de casa, cuando Diego Valdés pivoteó un balón para el tocopillano, quien controló sin problemas ante la pasividad de los centrales y con un potente disparo igualó el tanteador y, de paso, llegó a 51 conquistas con la camiseta chilena.



De ahí en más el duelo tomó otra intensidad, con ambos equipos tratando de imponer sus términos para quedarse con el triunfo. Tan disputado se hizo el encuentro que cada escuadra terminó con 10 hombres, tras las expulsiones de Paulo Díaz y Ramón Sosa (80').



En los descuentos vendría el momento de calma para el anfitrión del cotejo. Chile ganó un córner sobre el sector izquierdo y antes de que se acomodaran los dirigidos de Guillermo Barros Schelotto, Alexis sorprendió con un centro cerrado al portero, quien reaccionó tarde y terminó mandando la pelota al fondo de su arco.



De esta forma, Berizzo tomó un tanque de oxígeno en su cuestionado paso como entrenador y el equipo ganó confianza de cara a los próximo desafíos en su camino al Mundial de 2026.



