Hermano de carabinera asesinada revela que estaba a nueve meses de retirarse: "Siento que ella está en el cielo"

26 mar. 2023 - 18:55 hrs.

¿Qué pasó?

El hermano de Rita Olivares, la funcionaria de Carabineros que fue asesinada en Quilpué, se refirió sobre la tragedia con Meganoticias, y manifestó que a la madre de 2 hijos solo le faltaban nueve meses para retirarse de la institución.

¿Qué dijo?

Raimundo Olivares afirmó que "la verdad de las cosas es que ha sido un momento difícil, complicado, estamos muy tristes por lo que pasó".

"Lo único que queremos es que se haga justicia, es lo único que queremos... Mi hermana se fue haciendo lo que ella quería, lo que le apasionaba, le encantaba ser carabinero. Le quedaban nueve meses para salir e irse a la casa a descansar", añadió.

Acto seguido expuso que "lamentablemente, por esas cosas de la vida, el destino... No lo entiendo, todavía no lo voy a entender mucho, aún ahora, yo no puedo entender lo que pasó, no lo puedo creer".

"Ella se fue. Estaba bien, feliz, contenta, estaba pasando por un proceso bueno con su pareja, estaba contenta con mi mamá, mis hermanos y esto que pasó fue realmente muy doloroso", prosiguió.

Además, dijo que "hay tantos mártires de carabineros que el mensaje es el mismo; no pueden comprender la gente del Gobierno que necesitamos que haya un cambio en el país".

"Tienen que hacer un cambio pronto porque si no muchos carabineros, y no solo ellos, sino la gente en general, van a seguir siendo víctimas de la delincuencia", aseveró.

Detalles de la familia

"Nosotros, como familia, somos tres hermanos, mi mamá que está acá con nosotros, nunca pensamos que le iba a pasar a ella, porque estaba bien, sana, contenta y lo que pasó ahora me duele en el corazón... En la mañana la lloré toda", aseguró.

"Siento que mi hermana está en el cielo, con el Señor (...) me gustaría que viniera y me abrazara, y nos despidiéramos de esa manera", cerró.