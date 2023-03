Diputada Pamela Jiles insiste en un sexto retiro: "La gente tiene hambre y no puede pagar las cuentas"

24 mar. 2023 - 12:42 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Pamela Jiles (PH), en conversación con Mucho Gusto, se refirió a la posibilidad de un sexto retiro del 10% desde las AFP, luego que en la Cámara Baja se rechazara la idea de legislar el proyecto de autopréstamo de ahorros previsionales.

"La madre de todas las batallas"

Respecto a la posibilidad de una nueva extracción de ahorros previsionales, la legisladora señaló que "durante un año hemos logrado mantener esta reivindicación, a pesar de todos los esfuerzos y el financiamiento del Estado para intentar acabar con los retiros".

"Durante un año, la gente ha mantenido esta reivindicación al tope y viene la madre de todas las batallas, que será la puesta en tabla, por fin, de este proyecto el 18 de abril", manifestó.

Asimismo, Jiles indicó que otra instancia vital para evaluar el impacto social que tendría un sexto retiro, guarda relación con la semana distrital a fines de marzo.

"Es allí donde comienza esta madre de todas las batallas, donde la gente le va a responder a sus propios parlamentarios, les van a decir lo que opina sobre el sexto retiro", aseguró.

"Objetivo colectivo"

Jiles aseguró que "nuestro objetivo es colectivo" para lograr una nueva extracción de fondos. "Necesitamos una transversalidad muy importante para lograr estos retiros, necesitamos a la derecha, al Frente Amplio y a los comunistas".

"A mí me parece que lo que va a ir pasando es que, en la medida que los diputados vivan la semana distrital, yo creo que se irá agudizando el 'discolaje' respecto de este apriete del Gobierno", expuso la parlamentaria, en entrevista con el matinal de Mega.

En esa línea, agregó que "los diputados tendrán que cumplir con su rol de representación en la medida que la gente se los diga con mayor claridad. Yo no tengo ninguna ansia de protagonismo en esto, al contrario, creo que es una tarea colectiva, y me basta con que el Gobierno me haya convertido en una leyenda".

¿Posible inflación?

En cuanto a una posible inflación ante un nuevo retiro, Pamela Jiles afirmó que es "una chiva de (Mario) Marcel, porque la inflación no la produjeron los retiros. La mayor prueba es que hace dos años no tenemos retiros y tenemos inflación, y en el mismo grado que tienen otros países donde no ha habido retiros".

La parlamentaria señaló que el Gobierno "ha sido exitoso usando todo el aparataje del Estado" para imponer ese argumento.

Incluso, la legisladora fue más allá y aseguró que "el principal productor de inflación en Chile" ha sido el actual ministro de Hacienda, quien "en su condición de Presidente del Banco Central, lo que hizo en el primer retiro y de ahí en adelante fue emitir plata".

Críticas al Presidente Boric

En la instancia, Pamela Jiles aprovechó de criticar al Presidente Boric y su Gobierno tras el emplazamiento a los parlamentarios a no presentar más proyecto de nuevos retiros.

"Hay todo tipo de intervenciones viralizadas en las que (el Mandatario) defendía con las mismas palabras, que hoy ataca, el retiro y el autopréstamo... lo defendía en ese momento, supongo, porque eran un instrumento electoral. Y eso le llama la atención a la gente, porque significa una voltereta monumental", comentó.

"Hay una falta de conexión con la realidad de las personas. Les siguen hablando a la gente de macroeconomía, de que hay que mantener a la banca, y en definitiva la gente lo que tiene es hambre y que no puede pagar las cuentas", expresó.

Todo sobre Sexto Retiro AFP

Todo sobre Pamela Jiles