Homicidios, narco y prostitución en "Edificio Maldito": Video capta asesinato que habría cometido el Tren de Aragua

Meganoticias tuvo acceso a imágenes exclusivas de un crimen que habría ejecutado el temido Tren de Aragua en el llamado "Edificio Maldito" del Centro de Santiago.

Por varios años, este polémico condominio hizo noticia por trágicas muertes, tráfico de droga y prostitución. De hecho, desde el año 2013, seis personas murieron de manera trágica en el lugar.

Se trata de cuatro torres con 700 departamentos, ubicados en Huérfanos 1.400.

Un registro muestran la última de las muertes ocurridas en el condominio: un asesinato a sangre fría en pleno estacionamiento.

El crimen ocurrió a las 06:00 de la mañana del 30 de junio de 2022, mientras el ciudadano venezolano Frankeixis Reniel Vargas se dirigía a su auto, sin sospechar que en pocos segundos más sería víctima de un ataque mortal.

"Los tipos lo ven acercarse, se bajan corriendo, se acercan al pilar y lo acribillan... tres balazos. El gallo quería abrir, no alcanzó a abrir, lo balearon y cae muerto al lado de su auto", relató el abogado de la comunidad, Gustavo Díaz.

Son seis personas las autoras de este crimen. Todos escaparon en uno de los dos vehículos en los que llegaron al edificio, mientras que el segundo automóvil quedó abandonado.

"Escapan por huérfanos... y cómo ya estaban los balazos, el encargado de la guardia tomó una decisión: déjenlos escapar, porque son gente tan peligrosa, y que andaban armados... Si se devuelve agarran a balazos a los de arriba para que les abran y van a salir igual", señaló el abogado.

Se presume que los autores materiales son del Tren de Aragua. Hasta ahora la fiscalía no ha logrado la captura de ninguno de ellos, mientras que Gustavo Díaz presentó una querella contra quienes resulten responsables.

Otras muertes en el "Edificio Maldito"

Cinco años antes, en marzo del año 2016, el edificio fue escenario del crimen de la joven Yuliana Acevedo, de 21 años, quien fue desmembrada por su pareja, Ervin Vásquez, el que confesó el hecho a la PDI.

A este crimen se suma el homicidio de un extranjero el año 2013, y el suicidio de una menor de 13 años que cayó desde una terraza en el 2014. Además, ocurrió la muerte de un delivery que fue hallado fallecido en una bodega, y un femicidio en el año 2015.

Crímenes atemorizan a la comunidad

Fue en el año 2009 que el reglamento de copropiedad de este condominio permitió el negocio de los apart hotel, pero esto no era fiscalizado y detonó en problemas insospechados. La prostitución, el narcotráfico y la delincuencia se tomaron los espacios de la comunidad.

Incluso, en el año 2020, el programa Misión Encubierta se infiltró en Huérfanos 1.400 y constató el oscuro mundo ligado al tráfico de drogas y prostitución.

"Yo salía con mis hijas y decía 'tenemos que salir todas juntas porque nos pueden atracar en un ascensor, nos pueden herir dentro de un ascensor porque vienen con personas con harto licor, drogadas", recordó Mónica Alvarado, quien vive hace cinco años en las torres.

Otras vecina, contó que a los conserjes que no permitían el ingreso de desconocidos "les gritaban que iban a traer a bombas, que se yó... Yo decía que terrible, pero para alquilar en otro lado es mucho problema lo de la documentación, y eso me paró para mudarse".

Marcianeke vivió en el "Edificio Maldito"

Entre los vecinos menos queridos del condominio estaba el cantante urbano Marcianeke, quien en el 2021 desató la indignación de los vecinos.

Fue en el mismo estacionamiento en que fue asesinada la víctima venezolana que se grabó el video de "Qué pasa?", uno de los éxitos musicales del artista.

El abogado Díaz, afirmó que las grabaciones se realizaron "sin autorización, sin permiso, sin control, con mucha gente y bulla y todo eso llevó el reclamo de toda la comunidad, razón por la cual se le cursó una multa al dueño del departamento, que estaba arrendando Marcianeke".

Sin embargo, dada la negativa de pagar la multa, la administración presentó una querella. "Salió una sentencia de tribunales a favor, lo que sirvió para que esta persona dejara la comunidad", afirmó el abogado.

Además, aseguró que el cantante urbano "hacía fiesta todos los fines de semana, todos los días, con ruidos molestos hasta altas horas de la madrugada... y en definitiva no dejaba dormir a nadie".

Medidas para terminar con los delitos

En abril del año 2021, dos exuniformados y el abogado Gustavo Díaz asumieron la administración del polémico edificio. El crimen en el estacionamiento marcó un antes y un después, y decidieron pedir ayuda a las autoridades.

Díaz afirmó "la existencia del Tren de Aragua acá, sabíamos dónde estaban ubicados los departamentos, sabíamos que cocinaban, hacían una droga especial que se llama tussi, sabíamos que hacían otro tipo de drogas también".

Carabineros y la PDI comenzaron un trabajo de inteligencia que terminó con varios delincuentes detenidos. Varios de ellos pertenecientes a una banda de narcotráfico que operaba en departamentos distribuidos particularmente en dos torres.

Tras la partida de residentes ligados al delito, la administración tomó una inédita medida: "Cuando nosotros detectamos que había gente entrando, la única forma de controlar eso era teniendo un padrón de los dueños y un censo a los dueños y de quién vive en cada departamento", señaló un vecino.

Para acceder al edificio Gran Santiago, los residentes deben tener activada su huella digital, en el caso de los turistas deben contar con una tarjeta magnética o su documento de identificación. De lo contrario, no pueden ingresar.

Otra de las medidas que implementaron, es la fijación de multas por actos que dañan la convivencia. Algo que está amparado por el reglamento de copropiedad.

El abogado Díaz detalló que las infracciones gravísimas "son aquellas que pueden llegar a las 50 UF, y en caso de reincidencia hasta las 100 UF, que son aquellas que revisten el carácter de delito: hechos de sangre, prostitución, narcotráfico y delincuencia".

Hasta ahora, el abogado de la comunidad ha presentado 40 querellas por el no pago de multas. Sin embargo, aseguran que estos últimos meses ha vuelto la paz al edificio.

"No he visto que vuelvan a asaltar a nadie tampoco, no he visto robos, amenazas a nadie... de verdad que podemos vivir tranquilos dentro de los pasillos", afirmó Mónica Alvarado.

