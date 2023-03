Microplay pide su quiebra por tercera vez: Argumentan que hay siete demandas en su contra

21 mar. 2023 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

La tienda especializada en venta de videojuegos, consolas y productos electrónicos Microplay está solicitando su quiebra por tercera vez.

A finales de enero pasado, el 11° Juzgado Civil rechazó, por segunda oportunidad, el requerimiento de declaración de quiebra de la compañía.

La empresa aludió a los efectos del estallido social, pandemia y contracción del consumo como motivos para solicitar la quiebra. En esa línea, declararon que sus pasivos eran superiores a $5.700 millones, mientras que los activos no llegaban a $4.000 millones. El tribunal, no obstante, determinó que su situación financiera no demostraba insolvencia.

Hay siete demandas en su contra

En el marco de conseguir la quiebra de la empresa, el abogado representante de Microplay, Nelson Contador, explicó al tribunal que hay siete acciones judiciales contra la compañía.

En concreto, se trata de cinco juicios pendientes por deudas hacia otras sociedades y dos demandas laborales de trabajadores, consignó Diario Financiero.

"Estos juicios iniciados en contra de Microplay S.A. con posterioridad a la resolución de fecha 18 de enero de 2023 que negó dar curso a la solicitud de Liquidación Voluntaria de la Compañía, constituyen nuevos antecedentes que subsanan aquel requerimiento adicional que a juicio de S.S. no permitió originalmente dar curso a la solicitud de mi representada", explicó Contador.

Facebook Microplay

La empresa, también argumentó ante el tribunal que desde que solicitó la liquidación voluntaria, su situación financiera ha empeorado. "El estado de cesación de pagos respecto de obligaciones de diversa naturaleza continúa y se ve agravado por la dilación en la declaración de la Liquidación de la Sociedad", detallaron en el medio.

¿Cuáles son las demandas?

DF también expuso que uno de los juicios contra Microplay viene desde el Banco Bci, entidad que reveló, en enero pasado, que la empresa dejó de pagar cuotas de créditos y que adeuda más de $377 millones por conceptos de capital.

Otras de las empresas que han informado a la justicia que Microplay les adeuda dinero son Fujicorp, que acusa un saldo pendiente de $251 millones; Intocomex, que denuncia un monto no pagado de $60 millones, y Air Ocean Cargo, que culpa deudas por más de $97 millones.

Hace algunos días, uno de los proveedores de Microplay, la compañía MB CSCC, pidió declarar la quiebra de la tienda argumentando que esta le adeuda un total de $9.804.077, monto originado tras la compra de productos electrónicos que se realizó en noviembre de 2022.

