Le pidió ayuda para "anular maleficio" y luego la habría matado: Arriesga 12 años de cárcel por femicidio en Quilpué

21 mar. 2023 - 11:45 hrs.

El 5 de julio de 2022, Jeannette Medina Álvarez quedó de juntarse con su amigo Alexis Barrios Aedo, en un local ubicado en Quilpué, en la región de Valparaíso. Entre las 13 y las 21 horas, en ese recinto, comieron y bebieron alcohol, para luego pasar a una botillería e ir hasta la casa del sujeto.

Todo iba normal y ambos permanecieron hasta largas horas de la noche, incluso consumiendo drogas, pero la reunión tuvo un drástico giro alrededor de las 3 de la madrugada, cuando presuntamente él comenzó a asfixiarla con una bolsa y agredirla con puñetazos, causándole lesiones que fueron fatales para la mujer de 61 años de edad.

Una vez cometido el crimen, la Fiscalía de Quilpué asegura que Barrios Aedo trasladó el cuerpo hasta un solitario lugar de la calle Río Baker, en el sector de Belloto Sur, ubicado en la mencionada comuna. Horas más tarde, los restos de la víctima fueron encontrados bajo una intensa lluvia.

Según el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), el femicidio de Jeannette fue el número 22 de un total de 43 que se registraron durante todo el año pasado. Ahora, su presunto asesino podría permanecer 12 años en presidio.

Presunto asesino "tenía un maleficio"

Hasta ahora, las declaraciones que ha entregado Barrios Aedo resultan insólitas para la investigación. Primero, contó que ambos se conocieron en 2020 y desde entonces forjaron una amistad que nunca se convirtió en un romance, pese a que algunos cercanos afirman que sí hubo un vínculo sentimental entre ambos.

Ese 5 de julio, él le propuso reunirse porque estaba en medio de un particular problema, causado por una expareja y otra mujer: "Me hacían maleficios. Como a mí me interesa mucho el tema del esoterismo, me di cuenta de que me estaban 'trabajando' con magia negra", relató el hombre de 31 años, según consigna La Estrella de Valparaíso.

Imagen referencial. Créditos: Freepik.

Consternada por lo que le ocurría a su amigo, ella "ofreció ayudarme (...) haciéndome una limpieza de energía en mi casa. Me dijo que iba a pasar un sahumerio y rezar con cuarzos a San Benito. También era bruja y hacía trabajos, pero de magia blanca", aseguró el imputado por el delito de homicidio, quien también enfrenta una querella por femicidio.

La muerte después de rituales con laureles y ajos

De acuerdo al testimonio del acusado, al llegar a su domicilio, Jeannette realizó rituales que involucraron hojas de laurel, ajos y runas, lo cual acompañaron con consumo de alcohol y sustancias.

Aseguró en su declaración que, una vez terminada la ceremonia mística, la llevó en auto hasta el mismo lugar donde fue encontrado su cuerpo. Supuestamente, ella se bajó y él se fue, enterándose por un amigo que Medina Álvarez había fallecido.

El destino judicial de Alexis Barrios Aedo se definirá a partir de este lunes 3 de abril, día en que está fijada la preparación del juicio oral en su contra en los tribunales de Viña del Mar.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

