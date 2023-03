¿Qué lugar ocupa? Pisco chileno se impone al peruano en ranking de los 50 mejores licores del mundo

La conocida guía gastronómica "Taste Atlas" publicó durante marzo un ranking con los 50 licores mejor calificados o valorados del planeta y, entre ellos, figura uno de origen nacional.

Se trata del pisco chileno, que en esta ocasión ocupa el lugar número 12, detrás de otros conocidos destilados internacionales.

La publicación sorprendió a los amantes y seguidores de este bebestible nacional, no solo por casi entrar en el top 10, sino también por superar al pisco peruano, que se ubicó varios puestos más abajo.

Según el ranking de "Taste Atlas", el pisco peruano quedó en la ubicación número 20, es decir, 8 lugares más abajo que el chileno y algunos más atrás que otros licores de origen latinoamericano, como el tequila.

Acerca del pisco chileno, la destacada guía hizo una breve descripción, señalando que "es una bebida que se destila a partir de mostos y jugos de uva fermentados".

Además, se destacó su inclusión en la preparación de otros tipos de tragos: "El pisco se puede disfrutar solo, preferiblemente como digestivo, pero se suele utilizar en cócteles y combinados, como el clásico Pisco Sour, Pisco Punch o Piscola".

México encabeza el listado, básicamente con el tequila y sus variedades. En esta línea, el tequila reposado es el que obtiene la mayor valoración y que, por tanto, está en el primer lugar.

El mismo país también ocupa el lugar número 13 con el tequila blanco, el 14 con el tequila añejo, el 16 con el tequila normal u original y el 31 con el tequila extra añejo.

Brasil, en tanto, no se queda atrás, ya que el licor llamado cachaça (cachaza) se encuentra en la posición número 39.

