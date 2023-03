"Escuchar el nombre de mi hija me estremece el corazón": Desconsuelo de madre de Fernanda Maciel en juicio contra Rojas

16 mar. 2023 - 15:17 hrs.

Este jueves 16 de marzo se llevó a cabo la novena jornada del juicio oral contra Felipe Rojas, único imputado por el homicidio de Fernanda Maciel, joven embarazada que desapareció en febrero de 2018 y, 16 meses más tarde, fue encontrada sin vida en el patio de una bodega de Conchalí.

En conversación con Meganoticias, la madre de la víctima, Paola Correa, manifestó lo difícil que ha sido para ella enfrentarse a los distintos testimonios presentados en las audiencias, en donde se han entregado detalles de la muerte de su hija.

"Estoy agradecida del apoyo"

En primer lugar, Paola agradeció el apoyo recibido de parte de distintas mujeres que se han acercado al Segundo Tribunal Oral en Lo Penal.

"Es importante meter bulla, porque es la manera de que a uno la puedan escuchar, no hay otra forma", señaló.

La madre de Fernanda aclaró que al interior del tribunal "no se puede gritar nada y yo siempre he sido muy respetuosa y obediente con lo que se me pide".

En esa línea, valoró el actuar de una mujer en particular que ingresó al edificio y se manifestó a viva a voz: "Cuando ella gritó, siento que ella hizo lo que yo no he podido hacer", expresó Correa, añadiendo que "una siente que no camina sola, sino que tiene un respaldo atrás".

"Escuchar el nombre de mi hija me estremece el corazón"

"Son días complicados, porque el solo hecho de escuchar el nombre de mi hija, a mí me estremece el corazón, y es una herida que me ha costado mucho cerrar y que probablemente nunca cierre", manifestó la madre de Maciel a nuestro medio.

"Todos los días son testimonios distintos que tienen que ver con ella. Yo al principio pensé que no todos iban a ser tan importantes, pero la verdad es que cada cosita que se ha hecho ha sido muy valorada por mí", complementó.

Aunque aseguró estar tranquila, dijo que también está "muy triste, pero trato de mantenerme lo más calmada que puedo".

Declaración de perito

Aldo Duque, el abogado querellante de Luis Petersen, expareja de la víctima, informó que durante este jueves, la declaración de un perito entomológico "deja abierta la posibilidad de que Fernanda Maciel haya sido enterrada viva, y eso nos coloca un elemento nuevo dentro de este proceso, pero ahora avalado por una prueba científica".

Esta pericia "evidentemente configura un nuevo elemento de agravamiento de la responsabilidad del imputado, que vamos a ponderar en la oportunidad procesal correspondiente, que son los alegatos de clausura".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

Este artículo informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

Todo sobre Felipe Rojas