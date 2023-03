El desgarrador último mensaje que envió una joven a su novio minutos antes de morir en un incendio

13 mar. 2023 - 11:26 hrs.

Durante la madrugada del sábado una trágica situación ocurrió en la toma del Cerro Placilla de San Antonio, región de Valparaíso. En ese lugar, Constanza Parra, una joven de 22 años terminó falleciendo producto de un incendio que afectó a su casa.

Al ver el avance de las llamas, y al verse en aprietos producto de las mismas, la joven tomó su celular y envió un mensaje de texto. Se comunicó con su pololo para pedirle auxilio.

El mensaje

Diego Ampuero, el pololo de la joven, contó lo sucedio al medio local El Líder de San Antonio.

"Llámame rápido amor, me voy a morir", decía el mensaje que recibió Ampuero por parte de su pareja.

De la misma manera, el pololo de la joven comentó lo que fue la antesala del incendio que le arrebató la vida de la afectada.

"Lo que pasó esa terrible noche fue que lamentablemente tuve que salir a trabajar, porque a las 03:15 de la mañana me llamó mi hermana para salir a trabajar repartiendo en un emprendimiento que teníamos los dos. A las 03:33 salí de la casa y le mandé un mensaje de texto porque ella tenía el plan cortado y le dije 'amor cualquier cosita me manda un mensaje. Te amo'".

Después de recibir aquel mensaje de texto, en donde su polola le pedía ayuda, le comunicó a su hermana que, eventualmente, le podría estar ocurriendo algo y la llamaron.

"Fueron 7 minutos y 47 segundos, que la escuché pidiendo auxilio, sin poder salvarla, porque eso fue lo que me demoré en llegar de 21 de Mayo hasta la casa y cuando iba manejando la escuchaba, sin poder estar con ella al lado", sigue en el relato.

Sospechan de participación de terceros

Al ser consultado sobre qué pudo haber originado el fatal siniestro, Ampuero, al igual que su suegra, se abre a la posibilidad de que haya habido intencionalidad.

"Esto es pura maldad, creo que pensaron que la casa estaba sola y lo único que quiero es que esto se aclare, estamos todos mal, no hemos parado de llorar y entiendo a mi suegra, porque siempre va a ser mi suegra, cuando dice que está sufriendo y que quiere que todo se investigue y se aclare porque yo quiero lo mismo, quiero saber que si alguien tuvo que ver en esto responda por lo que hizo y lloramos cada vez que hablamos de ella".

"Estábamos luchando juntos por salir adelante y por eso mismo yo andaba trabajando y la dejé solita. No pude hacer nada para salvarla, ella me llamó para pedirme ayuda y yo no fui capaz de salvarla", cierra.

¿Qué dijo la PDI?

En tanto, desde la Brigada de Homicidios de la PDI, unidad que está a cargo de las pericias del caso, señalaron que “por el momento se mantienen los antecedentes preliminares sobre el análisis del sitio del suceso y estamos a la espera de los resultados de la autopsia que informará en su momento el Servicio Médico Legal”, indicó el subprefecto Ricardo Castillo.