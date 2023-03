"Hemos tratado de debatir": Polémica entre vecinos de Valle Lo Campino por idea de instalar portón de seguridad

09 mar. 2023 - 11:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo frustrado afectó a los vecinos del Valle Lo Campino, en la comuna de Quilicura, el pasado domingo. No obstante, pese a no haberse concretado, encendió las alarmas, puesto que no es la primera vez que un hecho así ocurre en el sector.

Ante estas situaciones, los habitantes de uno de los condominios ubicados en el lugar han tomado la decisión de instalar un portón, con el objetivo de evitar ser víctimas de asaltos, los que muchas veces ocurren por parte de bandas de cuatro o más individuos.

No obstante, hay quienes viven allí que están en desacuerdo con esta medida, lo que ha generado un debate entre los mismos vecinos.

Se necesitan votos para aprobar el portón

Los vecinos del sector han señalado que para la instalación del portón necesitan, por ejemplo, contar con una gran cantidad de votos a favor de esta medida, que involucra, específicamente, a dos condominios.

No obstante, los habitantes de uno de ellos -precisamente el que está más atrás- están en contra de esta iniciativa, lo que impediría que se lleve a cabo.

"Hemos tratado de debatir"

Héctor Carrasco, uno de los vecinos de la zona que está a favor del portón de seguridad, conversó este jueves con Meganoticias y señaló que "nosotros estamos tratando de apelar a la situación en general. Nosotros entendemos que Quilicura está bajo serios problemas (...) entonces la única forma que nosotros vemos para tratar de cubrirnos un poco más es generar un portón".

Sin embargo, Carrasco aclaró que "(algunos vecinos) lo bajan con argumentos que a veces son un poquito más egocéntricos. Hemos tratado de debatir un montón de veces, pero no se logra".

"La gente se manifiesta. Está preocupada y cansada. Lo que necesitamos es tratar de tener un poco más de seguridad, eso es lo que buscamos", expresó.

Por último, Carrasco aclaró que con esta medida, según la parte que está en contra, "las casas van a perder plusvalía (...) el tema de los estacionamientos, que cuando uno está encerrado tienden a sacar los autos y disminuya un poco el acceso, y otras cosas que se desmarcan un poco de la conversación".

