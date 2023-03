Mauricio Morales y su análisis de ministros y subsecretarios del Presidente Boric: "Un gabinete tipo reality"

05 mar. 2023 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

El académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, analizó los últimos resultados de la encuesta Cadem, en lo que respecta a los ministros y subsecretarios del Presidente Gabriel Boric.

"Un gabinete tipo reality", tituló su columna.

El análisis de Morales

Todas las semanas, e incluso todos los días, la prensa elimina a uno. Así está funcionando el gabinete del Presidente Boric.

Mientras más aumentan los rumores de cambio, más se debilita el gabinete actual. La prensa ya ha identificado los ministros débiles y muchos de ellos parecen sentenciados a muerte. ¿Quién podría confiar en un gabinete cuya sobrevivencia está bajo sospecha todos los días?, ¿qué garantías entrega un gabinete que está pronto a caer?, ¿en qué pie quedan los ministros que, desde la perspectiva de la prensa, son candidatos a salir, pero que se mantienen igual en el cargo?.

Claro está que el Presidente es quien decide, aunque es difícil creer que no haya recibido presiones desde los partidos que componen su coalición. Es totalmente normal y esperable que algunos partidos intenten mejorar sus posiciones, sobre todo pensando en incorporar a más militantes a la burocracia estatal.

Según Cadem 14 de los 24 ministros no superan el 40% de conocimiento. Esto representa un 58.3%. No es extraño que esto se produzca en carteras poco visibles como Bienes Nacionales, Minería o Energía. Pero sí es preocupante que ministros de carteras más relevantes sean poco conocidos. Especial esfuerzo se requiere en los ministerios de Obras Públicas y Transporte. Incluso, si nos ponemos más exigentes, la misma encuesta muestra que solo 7 de los 24 ministros (29.2%) igualan o superan el 50% de conocimiento. Pero, ¿es condición suficiente para remover a un ministro el bajo nivel de conocimiento? Claramente, no. El problema se produce cuando existen ministros muy conocidos y mal evaluados, o ministros poco conocidos y también mal evaluados. Si bien nunca es descartable un repunte, en ambos casos la tarea es muy cuesta arriba.

Son 4 las autoridades que están en el cuadrante “virtuoso”. Es decir, que combinan un conocimiento y una evaluación superior al 50%: Mario Marcel, Carolina Tohá, Manuel Monsalve- subsecretario de Interior-, y Carlos Montes. Todos ellos del “socialismo democrático” y, más específicamente, de la ex Concertación. Por ahí no debiese venir el cambio de gabinete.

El otro grupo, que combina alto conocimiento y una valoración inferior al 50%, está constituido por Camila Vallejo y Giorgio Jackson. La vocera ha tenido un desempeño muy destacado, pero la vida útil de un Segegob bordea entre el año y los 15 meses. Es momento de que el PC cuide a Camila Vallejo, trasladándola a un ministerio en que pueda explotar con mayor fuerza sus habilidades, aunque es posible que el gobierno tenga un reimpulso en su aprobación- hoy está en un 35%-, es riesgoso seguirla desgastando en un cargo muy “come piernas”.

Vallejo ha aumentado levemente su valoración, según Cadem, pasando del 43% al 47% desde enero a marzo. Por eso mismo es momento de hacer el cambio. No es necesario esperar un descenso en su popularidad, pues eso, a la larga, se paga caro. El caso de Jackson es diferente. Se ha mostrado mucho más activo desde la tragedia de los incendios y desde la instalación del rumor de su eventual salida, pero sigue en el último lugar del ranking. Nadie discute sus habilidades políticas y, por lo mismo, no sería mala idea sacarlo de la primera línea y explorar un cargo en que su influencia sea menos visible, pero más efectiva.

La piedra de tope para hacer estos cambios es el Presidente, que siente como muy cercanas a ambas figuras. Entonces, si desde acá tampoco viene el cambio de gabinete, ¿por dónde se desgranará el choclo? La respuesta es una sola: los ministros sectoriales, exceptuando Salud.

¿Qué ocurrirá con Cancillería? Si nos atenemos al desempeño de la ministra, es una fuerte candidata a salir, pero el Mandatario lo pensará varias veces antes de tomar la decisión. Lo importante para el gobierno es que este reality termine pronto. Boric debe entender que si no realiza rápidamente el cambio, estará debilitando su propio gabinete.

¿Y las subsecretarías? Eso será materia de otra columna, pero acá se esperan cambios mayores, los que debiesen avanzar en un reequilibrio de fuerzas en favor del “socialismo democrático”.

