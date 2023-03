Desde el municipio de Santiago dicen que caída de matrículas de liceos emblemáticos "está lejos de ser dramática"

04 mar. 2023 - 18:47 hrs.

¿Qué pasó?

Desde la Dirección de Educación Municipal (DEM) se refirieron a la baja en las matrículas de los denominados "liceos emblemáticos" de Santiago, ya que no lograron completar el total de sus cupos a través del Sistema de Admisión Escolar (SAE).

De acuerdo a la información publicada por El Mercurio, con datos adquiridos por medio de la Ley de Transparencia, ninguno de los establecimientos emblemáticos de la comuna llenó sus vacantes tras las matrículas de diciembre y enero.

En detalle, en el Instituto Nacional sobraron 167 cupos; 153 en el Liceo N°1 Javiera Carrera; 245 en el Manuel Barros Borgoño; 526 en el Internado Nacional Barros Arana (INBA) y 531 en el Liceo de Aplicación.

¿Qué se dijo?

El jefe de Gestión Institucional de la Dirección de Educación Municipal de Santiago, Rodrigo Roco, expresó al mismo medio que "el incremento o disminución de la matrícula según nivel educativo y establecimiento, es un fenómeno que debemos analizar desde varias perspectivas y que debe ayudarnos a tomar decisiones desde el punto de vista educativo, sobre todo, respecto a cómo seguir fortaleciendo la educación pública".

Y afirmó que, con base en cifras del Ministerio de Educación, "se puede apreciar que entre 2004 y 2022 la matrícula pública de educación media en la comuna de Santiago pasó de 19.348 a 12.738 estudiantes, es decir perdió 6.610 estudiantes equivalentes a una disminución porcentual de un 34,1%. En el mismo periodo, la matrícula de educación media del sector particular subvencionado de la comuna pasó de 17.865 a 12.507 estudiantes, es decir, perdió un 29,9% de matrícula, equivalente a 5.358 estudiantes".

Mientras que, cuando se comparan los años 2022 y 2023 de los 16 liceos públicos de Santiago que imparten educación para niños y jóvenes, se puede ver que "efectivamente existe una caída, pero que está lejos de ser dramática. No se trata en absoluto de un desplome".

Sin embargo, Rocco señaló que para analizar en profundidad dichas cifras de las matrículas se deben considerar algunos puntos importantes, como "primero, mirar la realidad y no quedarse solo con las cifras que provienen de los documentos administrativos, por ejemplo, las resoluciones de capacidad que son las que, en primera instancia, dan origen a los cupos SAE".

Esto, debido a que "el que algunos de nuestros liceos 'no llenen todos sus cupos' no significa en absoluto que no haya estudiantes en ellos o que los liceos no estén funcionando o que tengamos las salas vacías. Claramente esto no es así. ¿Por qué? Porque cuando se analiza el caso de muchos de los liceos de Santiago (IN, Aplicación, Barros Borgoño, Liceo 1, por ejemplo) se debe considerar que están en régimen de doble jornada, es decir, se han venido ofreciendo 'cupos x dos', con una cantidad en la mañana y otra muy similar en la tarde".

En segundo lugar, el Jefe de Gestión Institucional de la Dirección de Educación Municipal explicó que "el fenómeno matrícula está directamente ligado al tema de los proyectos educativos, los que en varios de nuestros liceos requieren de una revisión profunda y de una mirada atenta a las necesidades de la sociedad y de los jóvenes en el siglo XXI. Cada uno de nuestros liceos tiene realidades e identidades diferentes".

"Por último, si se mira más allá de la formalidad de los cupos máximos, podemos ver, por ejemplo, que en el Instituto Nacional actualmente no tenemos cupos. Las pocas vacantes que estaban disponibles se completaron con la inscripción de las y los estudiantes que estaban en el libro de registro que establece la ley", acotó.

Las causas de esta disminución en los matriculados en estos establecimientos serían el deterioro académico y reputacional de estos liceos, lo cual se ha visto fomentado por los innumerables episodios de violencia y enfrentamientos de los llamados "overoles blancos".