Muere hija adoptiva de Paul Schäfer a los 55 años: "Hasta el final le fue fiel"

03 mar. 2023 - 12:00 hrs.

¿Qué pasó?

Rebeca Schäfer, la hija adoptiva del pederasta y líder de Colonia Dignidad, Paul Schäfer, murió a los 55 años de edad en Alemania.

La mujer falleció el pasado miércoles 1 de marzo, luego de haber sido diagnosticada con cáncer digestivo, informó DW.

Rebeca, que tras su nacimiento en 1967 fue inscrita como Rebeca del Carmen Valenzuela Soto, fue adoptada por el pederasta alemán a sus nueve años de edad. Si bien hay diversas versiones sobre su llegada a la colonia, su adopción habría sido fraudulenta.

Desde el citado medio indican que, de niña, Rebeca no habría tenido una relación cercana con su padre adoptivo, pero contaba con ciertos privilegios dentro de Colonia Dignidad, ya no que no debía hacer trabajos pesados y pudo dedicarse a la música.

Archivo Villa Baviera (publicada por DW)

"Hasta el final fue fiel a Schäfer"

Rebeca cuidaba a Paul Schäfer al momento de su detención en 2005 para enfrentar los cargos por abuso sexual infantil, violación, secuestro, abuso deshonesto y posesión ilegal de armas.

La mujer, que se radicó en Alemania en 2017, fue una de las pocas visitas que recibió Paul Schäfer en la cárcel y también lo acompañó en su funeral en 2010.

Un excolono, que no quiso ser identificado, reveló a DW que Rebeca siempre fue fiel a su padre adoptivo.

"Hasta el final fue fiel a Schäfer, no reconocía los crímenes que él cometió. Y fue la única adoptada que no se reencontró con su familia", relató.

Pese a que dos familias intentaron contactarse con Rebeca para saber si es que era su hija perdida, la mujer nunca quiso que se investigara esa posibilidad.

