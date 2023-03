Kristine Tompkins dona más de 93 mil hectáreas para crear Parque Nacional en Punta Arenas

El Presidente Gabriel Boric sostuvo en la mañana de este miércoles una reunión con la fundadora de Rewilding Chile, Kristine Tompkins, viuda de Douglas Tompkins, ocasión donde ella extendió una propuesta de donación de un terreno de 93.492 hectáreas, ubicado en la localidad de Cabo Froward, Punta Arenas, para la creación de un Parque Nacional.

La propuesta también impulsaría la recalificación por parte del Estado, de los bienes nacionales del sector de río Batchelor y Cabo Froward.

De acuerdo a información del Gobierno en un comunicado, esto implicará un paso más en la política nacional para enfrentar la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

Esto, con el objetivo de buscar potenciar la gestión conjunta de la conservación de un ecosistema valioso, entre el Estado, las comunidades y la sociedad civil, a través de la asistencia técnica de la Fundación Rewilding Chile.

Al respecto, el Jefe de Estado declaró el interés en explorar la opción de sumar al parque terrestre un área marina protegida, "espejo".

