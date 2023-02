Aprobación llegó a un 32%: Cadem destaca positiva semana para el Presidente Gabriel Boric

26 feb. 2023 - 23:34 hrs.

¿Qué pasó?

La aprobación a la gestión del Presidente de la República Gabriel Boric subió un 2% y llegó al 32%, según los datos entregados por la última versión de la Encuesta Plaza Pública de Cadem.

Esta se posiciona como la mejor semana del mandatario desde noviembre de 2022.



En tanto, un 61% de los encuestados manifestó que desaprueba la forma en que el Jefe de Estado está llevando a cabo el gobierno, lo cual evidencia un una baja de 3% respecto a la consulta realizada la semana pasada.

¿Qué detalla Cadem?

Cabe señalar que durante el mes de febrero solo se experimentó un aumento en la aprobación del Jefe de Estado, pasando de un 27% de aprobación obtenida en enero a un 30% en febrero.

En cuanto a la desaprobación esta únicamente disminuyó durante el mes de febrero, pasando de un 68% de desaprobación obtenida en enero a 64% en febrero.

Opiniones sobre la emergencia forestal

Bajo el contexto de los incendios forestales que continúan aquejando a la zona centro sur del país, en base a la pregunta cree que la situación de emergencia por los incendios está controlada, un 15% respondió que sí y un 82% respondió que no.



En relación al origen de los siniestros y a la intencionalidad de estos, un 93% de los encuestados respondió que son provocados y solo un 5% piensa que son accidentes.



Sobre los responsables de las emergencias que afectan principalmente a las regiones de Ñuble, Biobío y La Araucanía, un 55% de los consultados cree que son grupos terroristas; un 54% cree que son pirómanos; un 53% cree que son empresas forestales; un 25% cree que son personas descuidadas; 3% otros; 3% no sabe

o no responde.

