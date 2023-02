"Me tiraron de las piernas para afuera": El relato de mujer que fue víctima de violento portonazo en Las Condes

21 feb. 2023 - 15:35 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este martes 21 de febrero, una mujer fue víctima de un portonazo en las afueras de un edificio donde trabaja como conserje, ubicado en la comuna de Las Condes, región Metropolitana. Los sujetos, de acuerdo al relato de la trabajadora, la bajaron a golpes de su vehículo.

El asalto

El hecho sucedió cerca de las 07.10 de la mañana, en el momento en que la mujer llegó a su lugar de trabajo, el edificio ubicado en la intersección de las calles Hamlet con Américo Vespucio. Allí se percató de que había unos hombres estacionados, los que rápidamente se bajaron, rodearon su auto y la amenazaron.

Primero, contó, tocaron su ventana y luego intentaron bajarla, pero ella se opuso. En ese instante, los delincuentes comenzaron a golpearla hasta conseguir llevarse el vehículo y huir.

"El que estaba atrás le dijo 'tírala, nomás', y me tiraron de las piernas para afuera. Me llegaron a sacar las zapatillas, los calcetines, todo salió", dijo la víctima, que decidió protegió su identidad.

"Ahí otro chico se subió, yo me puse entre el manubrio y la puerta, y el que venía atrás me golpeó, me arrastraron hasta los basureros del frente", agregó.

Aún no es encontrado el vehículo sustraído ni es identificado el que usaron los delincuentes para el atraco. La mujer, en tanto, se trasladó por sus propios medios hasta un recinto asistencial.

Gonzalo Martínez, subinspector de la Policía de Investigaciones (PDI), precisó que eran "dos sujetos" quienes "le propinaron diversas golpes de puño y pie" y "finalmente huyeron con el vehículo y las especies que tiene en su interior".

