Mauricio Morales analiza gestión de Boric y aborda principales ejes del Gobierno: "No llueve, pero gotea"

19 feb. 2023 - 20:40 hrs.

¿Qué pasó?

El académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, analizó la gestión del Gobierno del Presidente Gabriel Boric en medio del combate de los incendios forestales y abordó la aprobación del Mandatario, la cual tuvo un leve aumento esta semana, según Cadem. "No llueve, pero gotea", es el título de su columna dominical.

En análisis de Morales

El gobierno del Presidente Boric ha enfrentado correctamente la crisis de los incendios en el sur de Chile. No por nada, la última encuesta Cadem reportó un incremento de 10 puntos en la aprobación del gobierno frente a esta tragedia. Pero cuidado. Es la aprobación hacia esta gestión puntual, y no la aprobación presidencial total que sigue estacionada en el 30%.

Al Presidente aún lo persiguen los indultos decretados a fines del año pasado, los que se hicieron en medio de una enorme crisis de seguridad pública. En ausencia de esos indultos, no cabe duda alguna que el gobierno habría tenido suficiente espacio para ampliar su base de apoyo de cara a las próximas elecciones de consejeros constitucionales a realizarse el domingo 7 de mayo.

¿Qué le falta al Presidente para elevar sus niveles de aprobación? Primero, consistencia en la toma de decisiones. Si sabemos que el principal problema del país es la seguridad pública, entonces no se puede indultar a personas con amplio prontuario delictual. Es una contradicción evidente. Segundo, zanjar definitivamente la convivencia entre las dos almas que habitan en su gobierno.

El diputado Ibáñez de Convergencia Social invitó al PS prácticamente a liderar una nueva coalición con Apruebo Dignidad. Si el Presidente comparte esa estrategia, entonces el cambio de gabinete programado para marzo debiese incluir la entrada fuerte y masiva del PS a ministerios claves, añadiendo un reequilibrio partisano en la distribución de las subsecretarías, hoy mayoritariamente en manos de Apruebo Dignidad.

Tercero, modificar estructuralmente el equipo económico y sectorial del gabinete, imitando lo que se ha hecho en el equipo político. Ahí, el tridente Tohá-Uriarte-Vallejo ya está jugando casi de memoria, y si alguna falla, el subsecretario Monsalve se transforma en un virtuoso comodín. No es razonable que el equipo económico descanse únicamente en Mario Marcel, quien no puede tirar el córner y luego salir a buscar el cabezazo. Definitivamente, no tiene con quién jugar.

Al gobierno le urge un cambio en el ministerio de Economía y en Desarrollo Social. Es cierto que el ministro Jackson mejoró su aprobación, pasando del 29% al 38%, pero sigue en el último lugar del ranking de ministros, según Cadem. Dada su experiencia política y el importante liderazgo que ostenta en su sector, Jackson será lo suficientemente inteligente para entender que su salida beneficiará la gestión del Presidente Boric. Cuarto, nombrar un nuevo o nueva Canciller.

La gestión de la ministra Urrejola claramente ha sido mal evaluada, no sólo por las filtraciones de un audio de amplia circulación nacional, sino que también por suspender tardíamente sus vacaciones en medio de la crisis de los incendios. Urrejola es la segunda ministra peor evaluada, empatada estadísticamente con Jackson. Dado que en las relaciones internacionales y en la política exterior la forma es tan importante como el fondo, la seguidilla de desprolijidades en Cancillería hace pensar que el cambio es necesario e inevitable.

La decisión está en manos del Presidente. Esta crisis ha demostrado que existen ministros preparados y capaces para enfrentar la emergencia, y otros que- lamentablemente- no dan pie con bola. La tarea para el mandatario es definir rápidamente quiénes saldrán, y negociar con los partidos de su pacto los nombres más aptos para cada repartición.

Boric debe entender que ya no hay margen para dejar contenta a las dos almas de su gobierno. Por tanto, debe dirimir esta disputa de manera definitiva, duela a quien la duela, y perjudique a quien perjudique.

Todo sobre Política