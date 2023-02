Cadem: Aprobación de Boric alcanza un 30% y un 47% se muestra a favor de la gestión del Gobierno ante incendios

19 feb. 2023 - 20:30 hrs.

¿Qué pasó?

Meganoticias adelanta en exclusiva los resultados de la encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 19 de febrero, la que abordó, entre sus puntos, la evaluación del Presidente Gabriel Boric y la del Gobierno ante los incendios forestales en la zona centro sur de Chile.

Aprobación del Presidente Boric

La encuesta arrojó que un 30% aprueba la forma en que el Presidente Boric está conduciendo su Gobierno, esto en el marco de la emergencia por los siniestros que aún continúan en algunas de las regiones del sur del país.

En tanto, la desaprobación del Mandatario pasó de un 65% a un 64%, en comparación al sondeo de la semana anterior. Además, un 4% no aprueba ni desaprueba su gestión, y un 2% no sabe o no responde.

Esta nueva cifra significa un aumento de un punto respecto a la encuesta anterior, en que tuvo un 29% de aprobación.

Evaluación del Gobierno ante incendios

Frente a la consulta: "En general, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que el Gobierno está actuando frente a los incendios?", un 47% de los encuestados contestó que la aprueba y un 46% que la desaprueba.

Esto representa un descenso de 15 puntos de la desaprobación desde las cifras de la encuesta pasada. Además, particularmente los entrevistados de regiones aprueban un 4% más la gestión que las personas con residencia en Santiago.

Nuevo proceso Constituyente

Necesidad de una nueva constitución

En otro contexto, ante la pregunta: "¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile necesita una nueva constitución?", un 59% manifestó estar de acuerdo y un 39% en desacuerdo.

El porcentaje de personas que están de acuerdo con una nueva constitución ha bajado consistentemente desde la encuesta del 27 de enero.

Confianza en nuevo proceso

Ante el planteamiento: "Usando una escala de 1 a 7 como en el colegio, donde 1 es “nada de confianza” y 7 es “mucha confianza”, ¿Cuánta confianza tiene usted en…?", un 61% utilizó una nota entre 1 a 4 para"el rol de los expertos en el nuevo proceso Constituyente".

Por otro lado, un 41% usó una nota de 5 a 7 para "que el nuevo consejo constitucional logrará proponerle a Chile una constitución que sea votada a favor".

