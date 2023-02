"Es una buenísima noticia": Jaime Leyton pronostica probables precipitaciones para la región de La Araucanía

11 feb. 2023 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

El meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, entregó un pronóstico de lluvias para el sur del país, específicamente para la región de La Araucanía, la que sucedería mañana domingo 12 de febrero.

¿Qué dijo?

Leyton partió explicando que se espera que "para mañana haya precipitaciones hasta la región de La Araucanía".

"Es una buenísima noticia porque aunque no llegue a la región de Ñuble, que es una zona de mayor emisiones y de mayor concentración de incendios, lo mismo que Maule, (el viento) hace que la precipitación llegue al sector norte de La Araucanía y se proyecta por la cordillera, humedeciendo el ambiente", añadió.

Lo anterior, explicó, "a la vez da más cobertura nubosa, en consecuencia no es tan baja la humedad porque ingresa menos radiación, baja la temperatura, no es tan baja la humedad, no es que vaya a aumentar tan significativamente, pero no es tan baja".

"A la vez, después de que entra esta masa de aire frío a la zona centro sur, las noches son más frías. Eso hace que el suelo logre enfriarse durante el periodo nocturno, lo que no ha sido la tónica de la semana anterior y lo que va de esta semana porque han estado muy altas las temperaturas", precisó.

También detalló que estas precipitaciones llegarían hasta "la zona precordillerana de la región del Biobío y Ñuble, lo que no es un detalle menor".

Nube de humo en la capital

En cuanto al humo presente hace ya varios días en Santiago, proveniente de los incendios, dijo que "no se puede tomar ninguna medida desde el punto de vista de gestión de episodios críticos porque está restringida desde mayo hasta agosto, así que en ese sentido hay que aguantarse".

Finalmente, recomendó "evitar hacer deporte, ya que la calidad del aire no está apta para hacer ejercicio. Si usted sale a trotar 20 minutos, ingresa a sus pulmones un volumen 10 veces mayor que lo habitual, y eso hace que sea más perjudicial el respirar este monóxido de carbono".

