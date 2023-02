Violento y temido por otros criminales: Así es "Lucho Plátano", presunto asesino del comisario PDI Daniel Valdés

09 feb. 2023 - 17:00 hrs.

El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, no dudó en calificar a Luis Vásquez Villenas, alias "Lucho Plátano", como un sujeto "extremadamente violento", que era temido por sus propios pares dentro del mundo criminal.

El presunto asesino del comisario PDI Daniel Valdés Donoso fue detenido después de 22 días de intensas diligencias para dar con su paradero, pues se mantuvo inubicable hasta este miércoles 8 de febrero, cuando fue encontrado al interior de una vivienda en la comuna de San Ramón.

De izquierda a derecha, el comisario Valdés y "Lucho Plátano"

Su amplio prontuario policial da cuenta de que se trata de uno de los criminales más peligrosos que ha enfrentado la policía, pues en su amplio currículum aparecen delitos como homicidios y robos. Pareciera que fuera un experimentado criminal, pero apenas tiene 20 años de edad.

¿Quién es "Lucho Plátano"?

Muñoz manifestó que Vásquez Villenas "es un delincuente muy avezado, que ha tenido la colaboración —del ambiente en que se desenvuelve— para ocultarse de la policía por estos días. Tuvimos que esperar el momento propicio para hacer esta detención de manera limpia y sin ningún problema".

Un factor que caracteriza a todos los delitos que se le inculpan a "Lucho Plátano" es la violencia de su actuar, siempre con un arma en su mano para intimidar a sus víctimas, contra las que ha apretado el gatillo más de alguna vez.

Para los expertos, es un temible delincuente que, al mismo tiempo, es un enigma. Para el exprefecto de la PDI, Sergio Torres, "estamos frente a un homicida que no titubea en su actuar (...) nos va formando una idea en saber a quién nos vamos a enfrentar: saber si es una persona que tiene o no consciencia de lo que está haciendo, o no tiene ningún tipo de arrepentimiento en cometer este tipo de delitos", señaló a Chilevisión.

"Nos estamos enfrentando a un delincuente que tiene un poderío de ensañamiento para cometer sus delitos sin el más mínimo deseo de arrepentimiento y sin importar a quién le está quitando la vida o cuál es el motivo que lo llevó a quitarle la vida", agregó el exuniformado.

"Lucho Plátano" cometiendo un robo armado en un kiosko santiaguino.

"Lucho Plátano" antes de la muerte del comisario Valdés

Antes de ser apuntado como el principal sospechoso de la muerte del comisario Valdés, el prontuario policial de Luis Vásquez Villenas contempla los siguientes delitos a sus 20 años de edad:

2021: robo en bienes nacionales, con orden de arraigo nacional vigente.

con orden de arraigo nacional vigente. Mayo de 2022: dos homicidios .

. Septiembre de 2022: robo en lugar no habitado .

. Octubre de 2022: homicidio .

. Además, se le imputarían cuatro homicidios frustrados.

También sería miembro de una banda especializada en el robo de vehículos. De hecho, ese homicidio de octubre de 2022 correspondería al asesinato de Vito Osses en la comuna de La Granja: tras concretar el robo de su camioneta, "Lucho Plátano" le propinó dos balazos a plena luz del día, ocasionándole la muerte. Su escape quedó grabado por una cámara de seguridad ubicada en la cercanía de la escena del crimen.

Así fue el momento de la detención de "Lucho Plátano" en San Ramón