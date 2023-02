SAG confirma primer caso de gripe aviar en aves domésticas: ¿Cómo actuar si veo una especie enferma o muerta?

09 feb. 2023 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó el primer caso de gripe aviar (H5N1) en un ave doméstica, en medio de la epidemia que afecta, principalmente, a las aves costeras de la zona norte del país. El hecho sucedió en la localidad de Chañaral de Aceituno, región de Atacama.

Cabe recalcar que el hecho causó preocupación entre los ciudadanos, debido a la incógnita en cuanto a que pasaría si la influenza aviar se llegara a propagar a alguna planta industrial de producción avícola.

Esta noticia hizo ruido entre los expertos, ya que hace tan solo dos semanas, se activó una alerta de vigilancia, en ocho regiones, en consecuencia de que el SAG informó que 17 especies estaban contagiadas con el virus.

Todo sobre Gripe Aviar

¿Cuál es el peligro?

De acuedo a lo anterior, las autoridades han llamado a los grandes y pequeños productores avícolas a confinar a sus aves, puesto que son el principal factor de riesgo de contagio.

Según consignó el médico José Miguel Correa a Bio-Bio, las gallinas de traspatio que se encuentran libres "pueden vagar por muchos metros y kilómetros, incluso”, por ende, es mayor el peligro de "contagiarse con las aves que están positivas".

En el año 2009, llegó a Chile la gripe porcina (H1N1), la cual se propagó por el contacto directo de las personas con los cerdos infectados, en aquella ocasión, la influenza fue categorizada como pandemia, al igual como sucede en la actualidad con el virus aviar.

¿Qué hacer ante un ave contagiada o muerta?

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero se hace el llamado a la población a seguir las siguientes indicaciones en caso de presenciar un posible caso positivo:

"Si ves un ave enferma o muerta: No la toques, no la muevas, no la traslades y llama inmediatamente al SAG, 223451100", indicó el organismo.

En esta línea, el ministerio de Agricultura sostuvo, de forma similar, que "en caso de encontrar aves enfermas o muertas, no las toquen ni las trasladen y se pongan en contacto con el SAG en forma presencial".