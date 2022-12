José Mujica por proceso constituyente: "Un tropezón no es caída, cuando pretendemos mucho la gente común no lo entiende"

06 dic. 2022 - 12:50 hrs.

¿Qué pasó?

Tras su encuentro con el Presidente Gabriel Boric, el exmandatario uruguayo, José "Pepe" Mujica, entregó una breve reflexión y abordó el proceso constituyente en Chile.

Por su parte, el jefe de Estado chileno valoró la reunión y los consejos que recibió en el encuentro.

¿Qué dijo Mujica?

"Esto está lleno de recuerdos. Aquí dejaron la vida algunos de mis compatriotas", señaló Mujica al comenzar la rueda de prensa en el Palacio de La Moneda.

ATON

Posteriormente reflexionó: "El que no desprecie y no pisotee a la larga va a cosechar mucho más que el que aplasta y ofende. No cultiven el odio, cultiven la esperanza. Hasta siempre compatriotas".

Proceso constituyente

Al ser consultado sobre el proceso constituyente en Chile, indicó: "Con los tumbos del camino se suelen desacomodar las cargas, pero es ley que en huella larga se tengan que acomodar".

"Un tropezón no es caída, enseña que a veces cuando pretendemos mucho la gente común no lo entiende y tenemos que ponerle la oreja al pueblo, porque eso se llama, en el viejo lenguaje asiático, virtud, gobernar para la mayoría", sostuvo.

¿Qué dijo Boric?

Por su parte, el Presidente Boric manifestó: "Para mí, como Presidente Chile, un honor y una alegría a recibir a un compañero, a un luchador social, que también fue presidente de Uruguay, pero por sobre todo un luchador de la vida, del cual estamos aprendiendo mucho".

"En las conversaciones ha sido muy generoso, y una de las cosas que no termina de repetirme, que me lo dijo a primera vez que nos vimos a través de internet en la maldita pandemia, pero que me la repite hoy día, es que nos preocupemos de que los que vengan después de nosotros nos superen por goleada, en el sentido de que nosotros vamos a pasar, pero las obras que hagamos son las que tienen que quedar y tiene que haber otros que vengan después que lo hagan mejor que nosotros", agregó.

"Esa postura también de humildad, de bajar la arrogancia, es algo que conversamos con Pepe uno aprende y se le queda integrada", destacó.

ATON

¿Por qué se encuentra en Chile?

La visita de Mujica se enmarca en su participación en el Foro de Derechos Humanos que se llevará a cabo entre este martes y miércoles en la Universidad de Chile.

Se trata de una instancia organizada por la Asociación de Universidades del grupo de Montevideo, donde "Pepe" Mujica dictará una conferencia inaugural titulada "Derechos Humanos y Democracias Contemporáneas".

Se tiene agendado que durante el evento, el uruguayo reciba la Medalla Rectoral de la Universidad de Chile, que es la máxima distinción que entrega la casa de estudio.

Por otra parte, antes del foro, se dirigirá junto al Presidente Boric a la comuna de Maipú para participar en un diálogo sobre la reforma de pensiones.