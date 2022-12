"Me puse muy nerviosa": Mujer apostó solo $4 mil y ganó $90 millones en casino de Viña del Mar

05 dic. 2022 - 16:30 hrs.

¿Qué pasó?

Ganar un pozo millonario al ir al casino es el anhelo de gran parte de quienes acuden a centros de juegos. El panorama se vuelve aún más ideal si es que el premio se obtiene al desembolsar poco dinero.

Así le ocurrió a una mujer de 50 años que apostó solo $4 mil en el Casino Enjoy de Viña del Mar, el pasado sábado, y ganó un total de $90 millones.

"Aún no puedo creerlo"

La afortunada, que prefirió mantener su nombre en el anonimato, contó a El Observador que el pasado sábado acudió al centro de juegos de la Ciudad Jardín para pasar una noche agradable.

“Aún no puedo creerlo, estoy en shock. Una viene a jugar, a pasar un buen rato, pero llevarse más de $90 millones así de la nada es casi irreal”, contó al medio.

La ganadora obtuvo la millonaria cifra en una de las máquinas tragamonedas del recinto, la cual, sin que ella supiera, tenía un pozo acumulado de $91.979.200.

En el momento en que la máquina arrojó que ella era la ganadora, la mujer no entendía lo que estaba ocurriendo.

“Me puse muy nerviosa, se acercaron muchas personas a aplaudirme sin yo dimensionar lo que estaba ocurriendo, la máquina se bloqueó y no sabía qué hacer; además me pilló completamente desprevenida, jamás me imaginé que era el monto acumulado hasta el momento”, rememoró sobre la afortunada noche.