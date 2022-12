Lanzan programa para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en la RM: Conoce en qué comunas funcionará

02 dic. 2022 - 17:44 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de autoridades lanzó programa de ayuda para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Llamada "Alerta VIF", la iniciativa funcionará en las nueve comunas de la jurisdicción de la Fiscalía Metropolitana Oriente, es decir, Ñuñoa, Macul, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Vitacura, La Florida, Providencia y Peñalolén.

El proyecto fue anunciado este viernes en una actividad encabezada por el gobernador metropolitano, Claudio Orrego. También participó la fiscal regional Oriente, Lorena Parra; junto a consejeras regionales, alcaldes y alcaldesas de las mencionadas comunas.

Aton / Gobernador Orrego junto a la fiscal Lorena Parra, consejeras regionales, alcaldes y alcaldesas de la región

El programa

El programa estará a cargo de la Universidad Alberto Hurtado (UAH) e implica un gasto de $380 millones por parte de la Gobernación.

La medida surgió debido al aumento sostenido de hechos de violencia intrafamiliar en la zona. Desde enero de este año a la fecha, se registró un incremento de casos de 68% en relación al 2018.

El gobernador Orrego explicó que el plan cuenta con tres medidas de acción: Acompañamiento integral a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia; tratamiento para los hombres que ejercen violencia; e intervención comunitaria de la mano de los municipios, en los sectores donde se registran los tipos de violencia.

¿Qué dijo el gobernador?

La autoridad indicó que "Alerta VIF no es solo un llamado de atención, es una herramienta concreta del Gobierno Regional para ir en ayuda de quienes son y han sido víctimas de violencia intrafamiliar. Las huellas que deja la violencia son infinitas. Brindar apoyo psicológico, social y legal. Es el comienzo de un largo camino, donde las mujeres no estarán solas, no deben estar solas. El compromiso es que ellas puedan vivir libres y sin miedo”.

"Tenemos que actuar, no podemos solamente reflexionar. Aquí hay una alianza, y nos estamos metiendo en un tema que es insoslayable, que es, que tenemos que mejorar las condiciones de seguridad, disminuir el temor, y por supuesto acompañar a las víctimas", subrayó Orrego.

Ya se atendió a la primera víctima de violencia intrafamiliar

Por su parte, la fiscal Parra consignó que “el fenómeno de la violencia intrafamiliar no se soluciona en un juicio, sino que, también dando apoyo a las víctimas, ya sean mujeres, niños u hombres. Hoy se atendió a la primera víctima en La Reina. El llamado es a seguir avanzando”.

Mientras que la decana de la Facultad de Derecho de la UAH, Miriam Henríquez, sostuvo que "es un orgullo poder ser parte ejecutora de este programa. Son varios los desafíos y la complejidad que involucra, pero estamos convencidos de que vamos a llevar adelante todos juntos".

Todo sobre Violencia contra la mujer