"Estamos totalmente abandonados": Así encadenan sus autos vecinos de Santiago para evitar robos

01 dic. 2022 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

Si la semana pasada eran habitantes de Algarrobo los que cavaron una zanja para evitar robos en sus domicilios, ahora son vecinos de Santiago los que exigen mayor seguridad mediante una insólita medida: encadenando sus vehículos para que no sean sustraídos por delincuentes.

Además de utilizar las tradicionales trabas para el volante y las ruedas, los residentes de la calle San Isidro están enjaulando los espejos laterales, sujetándolos con fierros que van de un costado al otro. La misma técnica utilizan con varios cables acerados que aseguran con candados y que lo pasan por debajo del vehículo.

Todas estas protecciones son para evitar lo que se ha convertido en una pesadilla: constantes robos de automóviles o partes de ellos. A las autoridades les piden más seguridad en el barrio, ya que acusan que la delincuencia está desatada.

Robos van en aumento

Según datos de Carabineros, es cierto que los delitos en el sector de San Isidro están aumentando. Por ejemplo, el robo de objetos de vehículos aumentó un 27% en comparación al año pasado; si se trata de robos violentos de vehículos, se incrementó en 338%.

"El año pasado, yo me reía porque él (un vecino del barrio) amarraba el auto con una cadena (a un árbol, tal como se amarra a un perro). Con un vecino le decíamos 'oye, si el auto no es perro', pero después que me robaron a mí, me cambió el chip", cuenta un habitante que tiene protegido su automóvil con cables.

Vecino inventó sistema antirrobo

Roberto Hernández tomó una drástica decisión: creó todo un sistema antirrobo que va desde enjaular los espejos laterales, y hasta instalar fierros que evitan la apertura de las cuatro puertas, los que están unidos por otro fierro que pasa por debajo del vehículo.

"Si inventaba los puros canastillos de los espejos y los dejaba así, el ladrón lo iba a pescar para sacarlo con todo", detalla el residente, esperando ahuyentar a los antisociales con su manufactura, la cual ha sido exitosa, porque los robos no se han vuelto a registrar en el sector.

"Estamos totalmente abandonados"

Un vecino que prefirió quedar bajo el anonimato y conversó con el matinal "Mucho Gusto", asegura que todos los días saca hasta el airbag desde el volante para que no sean sustraídos; eso, además de usar las respectivas trabas y cubrir los espejos con calcetines.

"Estamos totalmente abandonados, no hay patrullaje y el delincuente hace lo que quiere. Aquí asaltan a los vecinos, andan los motochorros. No hallamos qué hacer, yo le pido a la autoridad que se ponga las pilas ya", concluye.

Revisa el reportaje completo de "Mucho Gusto"