Nueva York estaría a punto de tomar una decisión que afectaría directamente a Chile

01 dic. 2022 - 07:36 hrs.

¿Qué pasó?

Preocupación ha generado en autoridades de nuestro país la aplicación de una nueva ley que podría obligar a la ciudad de Nueva York a cambiar la sal chilena que usa para derretir la nieve de sus calles por un producto estadounidense.

La ley

El proyecto, que fue aprobado el pasado junio por el parlamento, aún no está en vigencia a la espera de que sea firmado por la gobernadora Kathy Hochul, quien hasta ahora no ha dicho públicamente si apoyará o no la medida.

Si la aprueba, la ciudad necesitaría el uso de sal producida en Estados Unidos, la que podría provenir de minas del norte del estado de Nueva York y otras zonas del país.

AFP

Esto último, según la alcaldía, generaría una serie de problemas, entre los que se encuentran la dificultad de transportar el producto por carretera a una ciudad ya muy congestionada, además de posibles problemas de suministro y de un gasto mayor.

"Impacto muy real"

"Imponer este requisito tendría un impacto muy real en nuestras operaciones contra la nieve tan pronto como el próximo año", advirtió durante una reunión municipal la responsable de Saneamiento de la ciudad, Jessica Tisch.

Asimismo, indicó que aunque la ley contempla excepciones en varias situaciones, el lenguaje es vago y puede poner en peligro la cadena de suministro que se ha usado durante años y que plantea un riesgo excesivo para la ciudad.

Sal en las calles de Nueva York

Cabe señalar que la ciudad de la Gran Manzana compra cada año más de 300.000 toneladas de sal para esparcir por sus calles y carreteras durante el invierno y así evitar la acumulación de nieve y hielo.

La mayor parte del producto procede de Chile y llega a Nueva York por barco, guardándose en puertos de la zona a la espera de ser distribuida por calles y avenidas.