Estudio revela contenido de las salchichas en Chile: ¿De qué están compuestas?

30 nov. 2022 - 17:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu) evaluó la calidad nutricional de las salchichas que se venden en Chile y analizó si es que se cumple el reglamento sanitario de los alimentos vigentes.

En el estudio se examinaron 11 muestras de salchichas, dentro de las cuales se evaluó el cumplimiento de requisitos obligatorio de rotulación, análisis nutricional, análisis microbiólogo y análisis genéticos.

Del total de productos indagados, solo una muestra cumple con el total de los aspectos evaluados, mientras que las 10 restantes presentan uno o más no cumplimientos respecto a los requisitos obligatorios de informar en su rotulación.

¿De qué están compuestas las salchichas?

A través del análisis genético se detectaron diversos incumplimientos al reglamento por la composición de los productos. El Presidente de ODECU, Stefan Larenas Riobó, explicó que el estudio permitió detectar que solo cinco muestras cumplen con su rotulación.

Por consiguiente, las seis 6 muestras restantes "presentan uno o más incumplimientos en su composición y/o rotulado. Las deficiencias detectadas corresponden a: contenido de un ingrediente no rotulado; rotulado de un ingrediente que no contienen y/o no cumplimiento a la obligación de rotular sus ingredientes en orden decreciente en proporción”, detalló.

El análisis genético de ADN reveló que los componentes de las salchichas son:

Cabe destacar que cumplir con la rotulación significa que se informa correctamente la especie de carne que contienen y su lista de ingredientes está en orden decreciente en proporción.

Por ejemplo, la muestra PF - Salchicha Tradicional no cumple, ya que contiene pavo, lo que no está rotulado y, además, sus ingredientes no están descritos en orden decreciente.

En el caso de la salchicha tradicional de Montina, no cumple porque contiene pavo (no rotulado) y rotula cerdo, ingrediente que no contiene.

Respecto a la cantidad de sodio, seis marcas superan la cantidad que declaran en el rotulado. Dichos productos son:

PF - Salchicha Tradicional

La Preferida - Salchicha Sureña

Lider - Salchicha Sureña

Receta del Abuelo - Salchicha Sureña

PF - Salchicha Sureña

Receta del Abuelo - Salchicha Premium

¿Qué salchichas cumplen con todas las evaluaciones?

De acuerdo a los resultados del estudio, se obtuvo que las Salchichas San Jorge Tradicional cumplen con el total de evaluaciones realizadas y su valor por unidad es de $190.

Luego siguen en relación con el cumplimiento v/s precio: Winter Tradicional y Montina Tradicional, con un valor promedio de $163 por unidad.

La Odecu finalmente recomendó evitar el consumo de alimentos procesados como son las salchichas, debido a que en su composición tienen sal y aditivos. Asimismo, piden que los niños no consuman estos productos debido a su alto contenido de sodio y grasa.

Frente a esto, la organización llamó a preferir “el consumo de carnes blancas como pollo o bien carnes rojas magras, ya que estas poseen un buen aporte de proteínas y son bajas en grasa a diferencia de las salchichas”.