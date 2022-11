Paro de camioneros: Gremios apuntan a grandes confederaciones ante eventual acuerdo con el Gobierno

27 nov. 2022 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

Cristián Sandoval, dirigente de los transportistas reunidos en Fuerza del Norte, y Freddy Martínez, de Camioneros del Sur, criticaron este domingo a "la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre (CNTC), la Confederación Nacional Gremial de Dueños de Camiones (CNDC) y las grandes confederaciones Chile Transporte" por su intención de deponer el paro de camioneros frente a un eventual acuerdo con el Gobierno.

¿Qué dijeron los dirigentes?

Sandoval señaló que "nosotros empezamos una movilización, encontramos que es imprudente de parte de la CNTC colgarse de una movilización que nosotros prendimos. Encuentro injusto que en este momento el señor Mateluna, el señor Pérez y compañía, vengan a dar por terminada una movilización que a ellos no les afecta".

Además, sobre este conflicto, detalló que "nosotros le abrimos las puertas a los grandes gremios, pero aquí no se trata de que sea una pelea interna", aclarando que "nosotros seguimos movilizados, eso sí (...) nosotros vamos a tener que estar movilizados hasta cuando el Gobierno nos escuche".

Por su parte, Martínez aseguró que "aquí hay confederaciones que agrupan a los grandes empresarios, los grandes empresarios del transporte concentran los fletes que son y que tienen tarifas que se ajustan permanentemente de acuerdo a cómo suben los costos directos del transporte".

"El nicho que nosotros representamos, nuestros colegas, no pasa eso, es carga suelta que no tiene esos ajustes... Llegó un momento en que nosotros no tenemos utilidades, tenemos perdidas", agregó.

En la misma línea, subrayó que "hoy salir a trabajar es perder plata, se pierde menos plata parado que trabajando".

Finalmente, aclaró que "la CNTC, la CNDC y las grandes confederaciones Chile Transporte, tienen flotas que trabajan con los mejores fletes del país… Ellos no son los que están movilizados, nosotros tenemos la representación de aquellos camioneros que están sufriendo hoy el golpe de subir en un 200%, 300% el combustible en un periodo de tiempo".

Vale decir que, la tarde de este sábado, los camioneros que estaban plegados al paro nacional en la región de Valparaíso, anunciaron su retiro de la movilización.

