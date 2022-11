Rodrigo Sepúlveda sobre paro de camioneros: "Lo único que quiero es que lleguemos a una solución"

27 nov. 2022 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

El conductor de Meganoticias Alerta, Rodrigo Sepúlveda, se refirió al paro de camioneros, manifestando que le parece una causa justa pedir seguridad, pero no está de acuerdo con que se paralice al país.

¿Qué dijo?

El periodista partió explicando que, de acuerdo a su percepción, los camioneros “lo que piden es una estabilización durante un periodo de tiempo. ¿Qué es lo que dice el Gobierno? Eso es lo que me gustaría escuchar hoy día. Yo creo que el Gobierno tiene que hablar. Lo hizo el señor Monsalve durante la semana y lo hizo con dureza”.

"(Monsalve) planteó dos temas que me da la sensación de que para el Gobierno son prioridad: Primero que dicen que esta movilización, paro, detención de actividades, porque han ido cambiando los conceptos de la misma gente, no tiene fundamento. El Gobierno siente que esto no tiene fundamento", relató.

A lo anterior, dijo que "cuando el camionero lucha por seguridad en las carreteras de nuestro país, yo creo que sí hay fundamento. Pienso que el camionero está luchando por algo que sí requiere, que es seguridad. Acá son seres humanos, atrás hay familias, y yo siempre voy a apoyarlos en eso".

Sin embargo, hizo el alcance de que "en lo que yo no estoy de acuerdo es se detenga el país y la producción por una solicitud justa, eso es lo que me duele, porque detrás hay mucha gente que trabaja y vive de esto".

"Pareciera que uno se olvida porque es la mirada de las anteojeras del caballo, solo te importa lo tuyo y no es así. Hay mucho producto que se está desperdiciando. Yo lo único que quiero es que lleguemos a una solución", cerró.

