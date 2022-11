Jefe de Defensa en el Biobío afirma que "no iría a veranear" a la provincia de Arauco

25 nov. 2022 - 18:16 hrs.

¿Qué paso?

El comodoro Daniel Muñoz, jefe de la Defensa Nacional para el Biobío, aconsejó no ir a veranear a la provincia de Arauco, debido a los atentados incendiarios que han afectado ese territorio en los últimos meses.

¿Qué dijo?

La autoridad castrense declaró a radio Cooperativa que “hay una sensación y una percepción de un poco más de tranquilidad, de que estos actos violentos han bajado” en dicha provincia.

Sin embargo, agregó que “no me atrevería a asegurar que esto va a bajar radicalmente y que les permita a los turistas poder llegar y retomar”.

“Desgraciadamente, creo que eso toma un tiempo aún, no me atrevería a asegurarlo”, recalcó el comodoro.

Cuando se le preguntó si era seguro viajar a Arauco, respondió que “en términos generales, sí”, pero los problemas se producen en las rutas de la provincia, porque “se registran ahí y se concentran gran cantidad de actos violentos. Es decisión personal, pero si me pregunta, no iría a veranear a ese lugar ahora”.

Monsalve responde: "No son buenas declaraciones"

Consultado al respecto, Monsalve respondió que "me parece que no son buenas declaraciones, que no son buenas señales".

Sin embargo, aclaró que "agradezco el trabajo que hace tanto el Ejército en la Región de La Araucanía, como la Armada en la Región del Biobío. Tenemos un gran nivel de coordinación con el Ministerio de Defensa, con el Estado Mayor Conjunto, y con los jefes de la Defensa Nacional".

Luego recalcó que "nuestro objetivo es el contrario" a lo señalado por Muñoz, "que la gente pueda ir a la provincia de Arauco, a la Región de La Araucanía, que pueda transitar por la Ruta 5 Sur de manera segura".

"Esta semana repusimos el estado de excepción para mantener la presencia de Fuerzas Armadas y policiales en la zona. Hemos tomado una serie de decisiones para garantizar seguridad. A mí me parece que las declaraciones son equivocadas y no van en el sentido correcto respecto al objetivo que tiene tanto el ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas, y por supuesto el Gobierno", sentenció.