Adulta mayor denuncia que coipos construyeron nido en su casa: "Estoy desesperada, no me dejan dormir"

22 nov. 2022 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Un drama en su propia casa está viviendo una adulta mayor de 88 años en Chiloé, región de Los Lagos. Una familia de coipos han utilizado su casa para construir un nido, lo que ha desencadenado una serie de problemas.

La mujer, identificada como Natalia Oyarzún, denunció esta situación ante la Municipalidad de Chiloé, ya que estos animales, cerca de siete, ya han provocado destrozos en su hogar.

Sobre ello, teme que estos mamíferos puedan ingresar a su domicilio, puesto que han hecho hoyos en el piso de la cocina, amenazando con entrar.

"Estoy desesperada"

Natalia dice estar conmocionada por la situación, puesto que teme sufrir algún accidente si es que los coipos destruyen el piso de su cocina.

“Estoy desesperada porque no me dejan dormir por la noche. Me da miedo que entren en mi cocina y no vea. Tenía que venir la Municipalidad a solucionar el problema y no han venido”, comentó a Radio Bío Bío.

¿Qué dijeron las autoridades?

Sobre este hecho que aproblema a la mujer, el director regional subrogante del SAG, Cristián Andrade, afirma que ya están trabajando para retirar a los coipos de la casa de la afectada.

Andrade dice que funcionarios fueron hasta el lugar y se percataron que "existe un patio trasero sin cercos perimetrales, lo cual permite el ingreso del coipo y de sus crías".

Por ello, es que "se dieron a conocer los pasos a seguir, lo cual consiste en la instalación de barreras físicas" para evitar la entrada de estos roedores.

