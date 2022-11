Limitar el máximo de licencias médicas por día: La polémica propuesta de la superintendenta de Seguridad Social

21 nov. 2022 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

La superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, realizó una polémica propuesta para enfrentar la emisión de licencias médicas fraudulentas.

En específico, la autoridad apuntó a limitar la cantidad diaria de licencias médicas que puede emitir un médico, asegurando que la iniciativa podría ser incluida como indicación en el proyecto de ley que busca aumentar sanciones y multas a quienes emitan este tipo de documento sin justificación.

La propuesta

En una entrevista en El Mercurio, Gana acusó que algunos profesionales "se están aprovechando del sistema" y advirtió que en los últimos 12 meses hay "662 médicos que están emitiendo diariamente más de 10 licencias", ante lo cual se debe indagar "cómo hacer que a estos altos emisores, en algún momento, se les retenga la posibilidad de emitir".

"La multa o sanción hoy está, pero es un proceso lento, y además, hay que aumentar las multas por el lado del proyecto. Pero también mediante el proyecto, ver cómo hacer que a estos altos emisores, en algún momento, se les retenga la posibilidad de emitir. Eso podría incorporarse como indicación, es algo que estamos conversando con el Ministerio de Salud", sostuvo.

La superintendenta sugirió que "en el fondo, si un médico ya emitió 10 licencias diarias o lo que sea que se establezca, el sistema se detiene por el momento y no lo deja emitir".

Cuestionamientos del Colegio Médico

El secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, afirmó que la declaración refleja "desconocimiento", ya que existe una diferencia entre el "cómo es la herramienta de la licencia médica" y el "cómo funciona".

"Es imposible limitar por número de licencias al día (...) primero depende de la especialidad. Evidentemente, hay especialidades en las cuales la licencia médica se utiliza con mucho más frecuencia". En esa línea, explicó que "no se puede limitar porque si no, ese médico no podría seguir atendiendo".

A ello sumó que hay que considerar el número de pacientes que se atiende por día: "Si trabajo en un consultorio público y aparte tengo consulta, el número de pacientes que voy a ver al día va a ser mucho mayor al que si me dedico a la docencia, o si dedico solo parte de mi jornada a atender pacientes".

"Refleja una falta de conocimiento"

El exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández, sostuvo que "la solución no necesariamente va por establecer un límite, creo que hay que atacar más bien las causas que limitar al profesional la cantidad de emisión, porque habría que tener un criterio de antemano clínico, establecido no solamente porque un médico emita un número excesivo de licencias médicas".

Fernández indicó que con esta iniciativa, "una persona puede requerir efectivamente la emisión de una licencia muy justificada y el médico va a estar imposibilitado de hacerlo. No creo que pase por ahí".

Por su parte, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, comentó vía Twitter que "en la gestión del Estado se pueden sugerir políticas curiosas; pero la idea de limitar el número de licencias médicas por profesional para disminuir el fraude refleja una falta de conocimiento".

En la gestión del Estado se pueden sugerir políticas curiosas; pero la idea de limitar el número de licencias médicas por profesional para disminuir el fraude refleja una falta de conocimiento. — Jaime Mañalich (@jmanalich) November 20, 2022

Críticas de los parlamentarios

Según consignó Radio Bío Bío, la exministra de Salud y actual diputada, Helia Molina (PPD), sostuvo que "obviamente que hay casos que hay que investigar, hay situaciones que hay que resolver desde el punto de vista de la ética, de la mala praxis. Pero de ahí a hacer una ley o un reglamento que limite a los médicos el número de licencias médicas, es absurdo".

El diputado Andrés Celis (RN), parte de la Comisión de la Salud de la Cámara, cuestionó: "¿Cómo se restringe o se limita a un médico que quizás va a entregar más allá del tope, si efectivamente las personas requieren y necesitan esa licencia médica? Entonces esa vía me parece que va contra la Constitución e incluso contra los Derechos Humanos".

"Lo que se debe realizar es una mayor, mejor y eficiente fiscalización de cada una de aquellas licencias que se otorgan", agregó.

Asimismo, el senador Juan Luis Castro (PS), integrante de la Comisión de Salud del Senado, aseveró que "no se puede hacer pagar a justos por pecadores. Ni todos los médicos están en esto, ni toda la ciudadanía comete un abuso".

"Pero, si me parece razonable que se adopten medidas concretas. Por ejemplo, si ajustamos por especialidad y por jornada laboral perfectamente se puede establecer un número máximo de licencias médicas en los promedios que ya existen", añadió.