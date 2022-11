"Perseguiremos penalmente las amenazas": Ministra y entrada en vigencia del Registro de Deudores de Pensiones

19 nov. 2022 - 10:57 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de sábado 19 de noviembre entró en vigencia el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. En relación con esto, la ministra de la Mujer y equidad de Género, Antonia Orellana, se refirió en Meganoticias Alerta sobre las consecuencias del no pago y de las amenazas que han realizado los deudores en contra de madres que denuncien esta situación.

¿Sabías? Ya entró en vigencia el Registro Nacional de #DeudoresDePensiones de Alimentos, que tiene como principal función promover el pago de estas pensiones por parte de quienes presenten una deuda ✅



¡Por el derecho de niñas, niños y adolescentes! — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) November 19, 2022

¿Qué dijo la ministra?

La autoridad partió explicando las sanciones que implica no acatar esta nueva ley.

"Una vez en el registro, no puedes renovar la licencia de conducir, no puedes renovar el pasaporte, se va a retener lo adeudado del monto o el total de la devolución de impuestos de la operación renta que empieza en abril", dijo.

Además, señaló que "tampoco se van a poder inscribir ventas de bienes inmuebles o muebles, como por ejemplo casas, automóviles, maquinarias, ganado... el Conservador y otras instituciones van a tener prohibido inscribir la venta, a menos que se compruebe que el monto del pago va a estar destinado a pagarle lo debido al niño o niña".

"Por último, que es lo que le toca al sector financiero, van a poder denegar o retener montos de crédito de 50 UTM para adelante, porque se asume que si hay estabilidad financiera para pedir un crédito de más de ese valor, entonces hay la posibilidad de pagar la pensión de alimentos", expuso.

"Vamos a perseguir penalmente a las amenazas"

La jefa de cartera también aprovechó la instancia para explicar qué hacer ante una situación de amenaza de parte del deudor a la madre.

"Sé que para la ocasión de los retiros hubo mucha amenaza y violencia. Personas con la que no se tenía contacto más allá de tribunales, aparecen de repente diciendo 'si tú me demandas, si tú me retienes... y en este caso, si tú me metes en el registro, yo te voy a...' Póngale el verbo que quiera, y eso se tradujo en tribunales", dijo.

📣 No pagar las pensiones de alimentos es una forma de violencia que afecta a niñas, niños, adolescentes y a sus cuidadoras 🚫 por eso nace el Registro de #DeudoresDePensiones de Alimentos📝✅️



Revisa más info en 👉🏽https://t.co/bjh6cC3PNA pic.twitter.com/u7tBZUSqUn — Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género (@MinMujeryEG) November 18, 2022

"Estamos llamando a los deudores a que sepan que esas amenazas son un delito que vamos a perseguir penalmente y, además del no pago continuo, la amenaza de no pago como forma de extorsión son formas de violencia económica que de ahora en adelante están tipificadas como violencia intrafamiliar, por lo tanto, eso se va a perseguir", comentó.

¿Cómo denunciar una amenaza?

La ministra Orellana explicó que, para denunciar esta situación, "se puede buscar orientación en el 1455, que es nuestro teléfono gratuito o en el chat de WhatsApp. En segundo lugar, se puede denunciar ante tribunal de familia, Carabineros, PDI, fiscalía y directo en un tribunal penal".

En cuanto a los respaldos de las amenazas, dijo que "la mayoría de estas suceden vía WhatsApp, por lo que queda escrito, eso es una prueba. Hay que guardar registro, no dejarse amedrentar. Nosotras el lunes vamos a conversar al respecto con toda nuestra red de instituciones porque vamos a estar alerta".

"Sabemos que hay deudores que son pertinaces en sus deudas y que no tienen que ver con su relación con el niño o niña, sino que con su madre. Queremos decirles que eso es un error y es una vía que constituye delito", cerró.