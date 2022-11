"No es la primera vez que lo vivo": Diputada Pizarro habla tras acusar "amedrentamiento" de desconocidos en su casa

19 nov. 2022 - 08:24 hrs.

¿Qué pasó?

La diputada Lorena Pizarro (PC) acusó, la noche del viernes, haber sido víctima de "amedrentamiento" luego de que desconocidos ingresaran a su casa y no robaran nada.

Tras dar aviso a la policía, la parlamentaria lamentó la situación, señalando que "no es la primera vez que lo vivo".

"Había un desorden"

La representante del Distrito 13 señaló que al llegar a su casa en horas de la tarde vio que la puerta había sido forzada, pero que al entrar, objetos de valor como computadores y celulares seguían en su lugar, pese a estar a la vista.

"Había un desorden que a mí me parece más una señal de amedrentamiento", reiteró ante la prensa.

"No es la primera vez que lo vivo, por lo tanto, sé lo que eso significa. Lo vivo desde muy pequeña, por desgracia, y no es la primera vez que lo vivo desde el año 90", sostuvo.

"Me parece preocupante que pase eso en Chile hoy día. Me parece preocupante que se reactiven estas formas de amedrentar a la gente. No se puede vivir en un país que se diga democrático. Se fragiliza la democracia con esto", sostuvo.

"Yo, por esa situación de haber vivido en la vida de amedrentamiento, me cambié de domicilio y me ocurre acá, en una semana que fue compleja", dijo en relación con el "negacionismo" vivido en la Cámara de Diputadas y Diputados cuando se rechazó el presupuesto para organizaciones de Derechos Humanos.

"Por la lucha que yo represento, fui la cara visible de eso. Entonces, es mucha coincidencia y es peligroso para el país", dijo la expresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

¿Qué dijo Carabineros?

El capitán Edgar Reyes, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente de Carabineros, explicó que la diputada Pizarro llamó a la policía luego de que con su hija se dieran cuenta de que una puerta lateral del sector del estacionamiento se encontraba abierta.

"Una vez llegaron estos equipos de emergencia al lugar, realizan una revisión exhaustiva del domicilio, comprobando que no se encontraba ninguna especie sustraída... pero sí señala que una de las dependencias se encontraba desordenada", dijo el uniformado.

Los antecedentes del hecho fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien ordenó a Labocar y al OS-9 de Carabineros hacerse cargo de los peritajes investigativos.