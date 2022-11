"Nunca pidieron disculpas": Fueron condenados por delitos que no cometieron y exigen compensación del Estado

17 nov. 2022 - 05:00 hrs.

¿Qué pasó?

Por errores del sistema judicial chileno, cientos de personas han sido condenadas a la cárcel sin siquiera haber cometido un delito. Las víctimas del Estado exigen una reparación y que este asuma este error que ha afectado sus vidas.

Al respecto, el defensor nacional Carlos Mora, especifica que "de 1980 a la fecha se han solicitado 160 indemnizaciones, de las cuales solamente han sido acogidas 10".

"Lloré todo el día"

Felicinda Palma es una de estas víctimas, quien estuvo en la cárcel de forma injustificada por un delito de receptación que jamás cometió. Hace 14 años fue detenida tras un robo que ella fue a denunciar a la PDI.

Aquel día "el inspector me pide el carnet, me mira raro y me dice que no me puedo retirar porque tengo una orden pendiente". Acto seguido, se encontraba en un calabozo y le dijeron que al día siguiente pasaría a control de detención.

"Lloré todo el día. Desde que me esposaron, no sabía que iba a pasar. Pasé a la cárcel de mujeres y fue lo peor. Son cosas a las que uno no está acostumbrado. Fue una de las cosas más traumantes", describe Felicinda.

Posteriormente, es trasladada a Illapel por el delito que le imputaban. Lo curioso es que Palma ni siquiera conocía la región de Coquimbo y fue en ese lugar que descubrió la verdad: su hermana era la culpable del delito y quien, por demás, había utilizado su identidad.

"Ni siquiera pidieron disculpas"

El pasado 9 de septiembre de 2015 se realizó la autopsia a los restos del reconocido cantautor Gervasio. Los medios de comunicación estaban en el Servicio Médico Legal cuando se registró una balacera. Es ahí cuando comienza un operativo por el robo de una joyería.

Lamentablemente, Christopher Soto Salvo pasó por ese lugar y erróneamente fue detenido por la policía: "Nos tomaron presos. Nos dijeron que robamos una joyería y que no nos hiciéramos los tontos".

Con apenas 17 años, fue acusado de un delito que no cometió. Enviado a prisión preventiva, acaba en un centro para menores infractores. Su madre, Glenda Salvo, afirma que nunca creyó que su hijo fuese culpable.

Nueve días privado de libertad y con meses de arresto domiciliario, Christopher afirma que "nunca pidieron disculpa, la institución no dio cara, tampoco el Estado. Da rabia porque pasó algo que no tenía que pasar".

"El Estado está jugando con los sentimientos de las personas y las familias porque el daño psicológico nadie lo repara. El daño ya está hecho", lamenta la madre de Christopher.

¿Cómo probar la inocencia?

Cuando el sistema falla, los afectados deben buscar toda huella y evidencia para defender su inocencia. Felicinda estuvo entre Santiago e Illapel, durante un año, busca demostrar que ella no cometió ningún delito.

"Si yo probaba que era inocente, podría ganarle al estado, pero que tenía que esperar y tener paciencia y que pueden ser hasta diez años", le dijeron a Felicinda, que fue lo que tardó para que finalmente el Estado la indemnizara con 40 millones de pesos.

Sin embargo, Felicinda critica el rol del estado, puesto que "no condenan a los que tiene que condenar, por eso yo no creo la justicia".

Por ello, el defensor nacional Carlos Mora, admite que el sistema procesal "no es perfecto" y "tiene problemas que tenemos que ir mejorando" para que estos errores no se vuelvan a cometer.