Mitad de los demandados han escapado y no pagan: El efecto de la ley "Devuélveme Mi Casa"

16 nov. 2022 - 08:43 hrs.

¿Qué pasó?

El proyecto de ley "Devuélveme la casa" permite desalojar a arrendatarios morosos en apenas 10 días con un trámite expedito. Con la iniciativa aprobada, promulgada y ya funcionando, ha traído inesperados efectos entre los demandados.

Cabe señalar que esta ley permite que, con un plazo de 10 días a un mes, se podrá desalojar a los arrendatarios con deudas, muy lejos del año y medio que, hoy en día, demora este proceso. Asimismo, esto agregaría el pago de los meses que se adeuda, incluyendo los servicios básicos y también incorpora soluciones ocupan casas sin moradores.

Pero, antes de siquiera cumplir todos aquellos pasos, todos aquellos que han sido demandados, por lo menos la mitad ha "escapado" antes de ser abordados por las autoridades y expulsados de las casas.

Inquilinos que huyen

Ese fue el caso de Marcelo Carreño, de 49 años, quien le arrendó su casa de tres dormitorios a 270.000 mil pesos y aunque su inquilino pagaba regularmente, poco a poco la situación fue cambiando, consigna LUN.

Tras el estallido social, el arrendador perdió su trabajo y aunque comenzó una pyme de gastronomía, aquello no alcanzó a cubrir los gastos de la casa. Fue así como las excusas comenzaron con que "no le alcanzaba" y Marcelo optó por darle la chance de pagar el arriendo en cuotas.

Entre 2020 y 2021 le dio varias oportunidades. Para el 2022, la situación fue la misma. Fue así como "le advertí que si no me podía pagar el arriendo, se tenía que ir. Me decía que tenía que pagar sus cosas y yo le contestaba que no era mi problema".

"Llegamos a un acuerdo, sacamos las cuentas de cuánto me debía y me dijo que iba a abonar adicional arriendo 100 mil pesos todos los meses, pero no pagó. Me quedó debieron más de dos millones de pesos", acusa.

A favor de Carreño, en junio de este año se promulgó la ley "Devuélveme Mi Casa" y lo demandó. ¿Qué sucedió con el arrendatario? El sujeto huyó y jamás se puso al día con la deuda.

"El moroso se va con todo"

José Manuel Sandoval, fundador del estudio jurídico Chao Arrendatarios, menciona que con esta nueva ley "gran parte de los demandados se arranca cuando el tribunal ordena el lanzamiento".

"Como van a ser desalojados por la fuerza pública, huyen en esa etapa. Es difícil que un caso termine en lanzamiento. En muy pocas ocasiones el arrendatario paga todo lo que debe", menciona.

A raíz de esto, asevera que si es que huyen del lugar, es difícil localizarlos: "La norma no se hace cargo de la forma en cómo se podrían recuperar los montos adeudados".

"Nos encontramos con la dificultad de que no sabemos dónde se fue la persona, no tenemos su domicilio. Además, el que no paga la renta es muy difícil que tenga para pagar cuantiosas deudas", argumenta.

Lamentablemente, "cuando el moroso se arranca, se va con todo. Es difícil recuperar el dinero, creo que la ley pudo hacer algo más. Es importante que los contratos de arriendo tengan un aval o codeudor solidario", sugiere.

