Presidente Boric y visita de exministra Siches a La Araucanía: "Tuvimos un paso en falso donde pecamos de voluntarismo"

¿Qué pasó?

La mañana de este viernes, el Presidente Gabriel Boric sostuvo una entrevista con un medio local de la comuna de Lonquimay, en el contexto de su visita a la región de La Araucanía, en donde abordó la violencia en la zona y también la frustrada primera visita de la exministra Izkia Siches a la región que terminó en serios incidentes.

¿Qué dijo?

En conversación con Radio Lonquimay, el Mandatario comenzó reconociendo que "tuvimos como Gobierno un paso en falso en nuestra primera visita, en donde pecamos de voluntarismo y donde hubo incidentes muy complicados que afectaron a nuestra ministra Izkia Siches".

En ese aspecto, aseguró que "nos dimos cuenta que la situación en La Araucanía hay que abordarla sin atajos y no se pueden hacer maniobras comunicacionales, sino que uno tiene que venir con una agenda sólida y robusta".

"Los habitantes de La Araucanía tienen derecho a vivir en paz, tienen el derecho a salir de la pobreza y a tener agua potable", añadió.

Violencia en la zona

Al ser consultado sobre los hechos de violencia ocurridos en la región, indicó que "es importante que no naturalicemos estas violencias. Esto no puede seguir ocurriendo. Vamos a seguir fortaleciendo las policías y las unidades".

Al respecto, el Presidente Boric relató una experiencia que le contó una víctima de violencia rural: "Ayer tuve la oportunidad de conversar con Mauro Aguilar, quien es un conductor de camión de 23 años".

"Él tuvo que dejar la universidad, porque su padre había sufrido un atentado y ya no que se quería subir a un camión, porque tenía miedo. Entonces él dejó de estudiar y se puso a trabajar", añadió.

Sin embargo, el joven conductor "en un sector del camino, lo para un grupo de encapuchados y lo empiezan a apalear, le destruyeron parte de la cara, le quebraron la mandíbula y por suerte logró sobrevivir, porque la bala no llegó un par de centímetros más arriba o más abajo".

"Y este tipo de cosas muchas veces no se saben. Y él me decía que quería salir a trabajar sin miedo", comentó.

Reuniones

En la oportunidad, el jefe de Estado aclaró dónde se quedó en el marco de su gira al sur: "Estaban inventando que me quedaría en un regimiento o un castillo, pero me quedé dentro del mismo Lonquimay, en una cabaña de una pieza y un baño".

"Las buenas noticias, como el diálogo que estamos estableciendo y el plan de inversión para la provincia de Malleco, quedan en segundo plano por estas polémicas tan absurdas", criticó Boric.

Por ello, evaluó positivamente la reunión sostenida ayer jueves en la Delegación Presidencial Provincial de Malleco.

"Me alegro que ayer estuvieron los once alcaldes de la provincia de Malleco. Me juntaré después con los alcaldes de la provincia de Cautín en Villarrica", comentó.

Asimismo, destacó las reuniones previas a su viaje a La Araucanía: "Me junté con todos los parlamentarios de la zona antes de venir para acá. Me han planteado sus preocupaciones".

