"Demócratas" asisten al Servel para pasar a ser un "partido en formación"

04 nov. 2022 - 12:35 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes la directiva provisoria de "Demócratas" llegó al Servel para hacer entrega de la escritura pública, en la que más de 100 adherentes dan origen al nuevo movimiento político que se califica como un "partido en formación".

La presidenta provisoria de la colectividad, Ximena Rincón (ex DC), y el vicepresidente, Matías Walker (ex DC), junto a Carlos Maldonado (ex PR) buscan inscribir el movimiento del que son fundadores.

¿Qué sigue después de este paso?

El Servel tiene un plazo de ocho días para verificar que la documentación entregada se encuentre dentro de la normativa.

Una vez que se confirme que todo está en orden, las personas podrán adherir a la colectividad en una página web, a través de su Clave Única.

"Lejos de extremos políticos"

A las afueras del Servel llegó un grupo de personas que conforman a "Demócratas", incluyendo al exdiputado Jorge Tarud, uno de los fundadores del PPD.

"Hoy es un día muy importante para el país, porque se inicia formalmente la inscripción del partido Demócratas, y evidentemente para nosotros lo más importante es sacar a Chile adelante. Eso se hace lejos de los extremos políticos que tanto daño le han causado al país, sobre todo en el último tiempo", afirmó el exlegislador.

"Nosotros pensamos que una buena parte de los ciudadanos y ciudadanas se sintieron muy huérfanos durante el plebiscito, de gente que realmente defendiera lo que significa la democracia, lo que significa tener moderación con los cambios que necesitamos", agregó.

En esa misma línea señaló que "vamos a iniciar este proceso de tener un partido que reúna al centro y a la centroizquierda".

Cercanía con Amarillos por Chile

Tarud no descartó realizar una alianza con Amarillos por Chile, asegurando que "tenemos un vínculo natural, un pensamiento muy similar en lo que ha sido el diagnóstico de lo que ha acontecido en Chile".

"Yo creo que en algún momento con Amarillos vamos a estar juntos porque hay que unir fuerzas para sacar a Chile adelante", sostuvo.

Proceso constituyente

Además, aclaró que "nosotros estamos por una Nueva Constitución, compuesta por 60 miembros, más un porcentaje de representantes de pueblos originarios, conforme a las votaciones obtenidas en ese proceso, y que se le dé seis meses de plazos".

"Una constitución que realmente sea razonable, que nos represente a una gran mayoría", recalcó.