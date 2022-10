Embajadora de Chile en Reino Unido presentó cartas credenciales ante el rey Carlos: Vistió traje típico

En horas de este jueves, la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, presentó sus cartas credenciales ante el rey Carlos III.

El momento quedó registrado en una fotografía que fue compartida por la cuenta oficial de la familia real.

Today The King held Audiences at Buckingham Palace for incoming Ambassadors and High Commissioners.



🇱🇸His Excellency Mr. Nehemia Sekhonyana Bereng, High Commissioner for Lesotho.



🇨🇱Her Excellency Ms. Susana Herrera, Ambassador for Chile. pic.twitter.com/NQGFiksJxk