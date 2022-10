Se enfermó de silicosis por culpa de su trabajo y ahora deberán indemnizarlo con $75 millones

27 oct. 2022 - 12:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó la sentencia que condenó a la cuprera estatal Codelco Chile, División Salvador, a pagar una indemnización de $75.000.000 por concepto de daño moral a un trabajador que desarrolló la enfermedad profesional de silicosis.

La desvinculación del trabajador

Todo comenzó cuando el trabajador afectado, fue diagnosticado en 1982, mientras trabajaba para la División Salvador de Codelco, de silicosis (enfermedad crónica que no tiene cura y que afecta al sistema respiratorio, provocada por la inhalación prolongada de polvo sílice).

Un año más tarde, en 1983, el trabajador fue desvinculado de la empresa, recibiendo un finiquito correspondiente solo a lo relacionado por un aspecto laboral, y no por el daño al cual se expuso durante el tiempo trabajando en la empresa.

Sin embargo, con el empeoramiento de su estado de salud durante los siguientes 40 años, es que en 2021 decidió poner una demanda contra su exempleador, amparándose en que en ninguna parte del finiquito entregado por Codelco, y suscrito por el demandante, quedaba registro de que este último renunciara al pago de una indemnización por los problemas a la salud que le trajo su paso por la empresa.

Respecto a lo anterior, el fallo sostiene que en "el finiquito suscrito por el actor y la empresa no se habría renunciado expresamente a reclamar el pago de una indemnización por daño moral a raíz de la enfermedad profesional, añadiendo que, según se indica, el finiquito suscrito entre las partes 'tiene un carácter general' y no se extiende a materias que no fueron expresamente convenidas en dicho acto jurídico; además, se agrega que, al ser Codelco quien redactó este instrumento, este debe interpretarse en su contra, de manera que, al no haberse incorporado expresamente una renuncia a una indemnización por daño moral, debía entenderse que no se renunció a dicha acción".

La millonaria indemnización

En cuanto a la millonaria indemnización que recibirá el demandado, se entiende principalmente en la cantidad de tiempo que ha pasado desde el primer diagnóstico de la silicosis que lo aqueja, así como por el deterioro que le ha significado esta enfermedad a lo largo de los años.

Sobre esto, el fallo señala que se "ha establecido expresamente, conforme al mérito de la prueba rendida, que los padecimientos que afectan actualmente al demandante, consisten en cansancios, mala calidad de sueño por las noches y dificultad para desarrollar actos básicos de la vida como ir a comprar o hacer deporte, por mencionar algunos de los efectos que la enfermedad le ha ocasionado y que se encuentran descritos a lo largo de la sentencia y que se sintetizan en la pérdida paulatina de las destrezas básicas de desempeño por las limitaciones respiratorias".

Es debido a lo anterior, que para la corte copiapina, "el fallo acoge la demanda interpuesta por el demandado, en contra de Codelco y se condena a esta última a pagar la suma de $75.000.000 (setenta y cinco millones de pesos), que se reajustarán y devengará intereses legales desde la fecha de la ejecutoriedad del fallo hasta el pago efectivo.".