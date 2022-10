"No volvería a hacer algo así": El arrepentimiento de joven que lanzó lavalozas a pileta en Antofagasta

27 oct. 2022 - 06:47 hrs.

¿Qué pasó?

Damyan Guerra, de 18 años, fue uno de los jóvenes que lanzó detergente en una pileta ubicada en la Plaza Colón de Antofagasta, causando el repudio del alcalde y de miles de cibernautas al viralizarse el video. Al respecto, aseguró estar arrepentido y que no lo volvería a hacer.

"Se nos ocurrió una brillante idea"

Todo el hecho quedó registrado por un video que Damyan y sus amigos grabaron: "Estoy con los cabros acá. Se nos ocurrió una brillante idea".

Luego, el joven de 18 años agrega el lavalozas al agua y a consecuencia del movimiento de la pileta, rápidamente se hace espuma.

El video llegó al alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, quien subió el registro a sus redes sociales y repudió el hecho, cuestionándose que "cómo alguien puede hacer esto" y que un antofagastino "no haría eso".

"No lo volvería a hacer"

En un primer momento, era una "humorada" entre amigos, ya que comenzaron a compartir el video solamente entre conocidos y en el Instagram personal de Damyan. Sin embargo, la situación se salió de control.

A raíz de esto, asegura que lo han amenazado de muerte y que ha recibido "comentarios súper xenófobos, contra los inmigrantes. Me empezó a afectar y sentí una presión heavy. Me dijeron de todo", comenta en LUN.

Asimismo, afirma que todo se tergiversó ante las acusaciones que "destruyeron" la pileta. Para demostrar que eso no sucedió, grabaron otro registro: "Mostramos que no se rompió. Un lavalozas no la va a romper".

Sin embargo, hace un mea culpa al respecto y afirma que "no volvería a hacer algo así".

¿Por qué lo hizo?

El acto realizado por Damyan y sus amigos tiene un origen, y ese es que, el pasado domingo, recordó una prueba que hicieron en las alianzas de los colegios.

"En esas cuestiones se hacen cosas así. Se bañan en piletas y se echan detergente, pero lo que hicimos no tuvo nada que ver con el colegio", se excusó.

Pese a ello, igualmente compró el detergente y eligió ese lugar porque "son piletas donde hay suciedad extrema, donde he visto palomas muertas".