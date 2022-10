Tras video viralizado: APRA desmiente la llegada de una 'milicia patriota' a La Araucanía

19 oct. 2022 - 11:09 hrs.

Durante la jornada de ayer, martes 18 de octubre, se viralizó en Twitter un video donde se ve a un hombre amenazando a grupos Mapuche operando en la Araucanía. El hombre lleva la cara parcialmente cubierta con un pañuelo y lentes de sol, usa vestimenta de camuflaje y un gorro con el logo del Frente Nacionalista Patria y Libertad, grupo de extrema derecha fundado en 1971.

En el registro, la persona asegura que “aquí estamos la milicia nacionalista, la milicia patriótica que ya estamos en la zona, queremos que lo sepan. Y los estamos esperando señores, así como ya los andamos buscando. Tenemos en lista a muchos”.

“Ahora que ya formamos nuestra milicia, vamos por ustedes. Tenemos casi las mismas armas que tienen ustedes y posiblemente más. A nosotros no nos financia ningún gobierno, ningún partido ni ninguna ONG”, dice el hombre en el registro audiovisual donde también se ve un machete y un hacha a sus espaldas.

“Así como han quitado tierras, nosotros también se las vamos a quitar y los vamos a desterrar”, asegura. Cierra mencionando “quiero mandarle un mensaje a las Fuerzas Armadas: que no se entrometan en nuestra guerrilla. Ya que ustedes no hacen nada, lo hacemos nosotros”.

Esto se pone bueno señores. pic.twitter.com/FwNyuBEPEL — Julia Errázuriz L. (@jel6071) October 18, 2022

Consultado por Mega Investiga, el presidente de la Asociación para la Paz y la Reconciliación en La Araucanía (APRA), Francisco Alanis, desmiente que en la región haya una milicia patriota organizada. Sin embargo, advierte que “en algún momento puede llegar a eso, porque es la evolución natural cuando falla el Estado en entregar seguridad”. El empresario y líder gremial de la zona señala que “así es como han evolucionado estos conflictos en la región, por ejemplo en Perú, Colombia y Nicaragua”.

La cuenta de @patriotaescucha fue eliminada por TikTok. “Queridos patriotas quiero comunicarles a ustedes la censura que me ha hecho TikTok por haber dicho ciertas verdades”, dijo el mismo sujeto en un vídeo subido por una nueva cuenta.