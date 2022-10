Municipalidad de Conchalí sufre robo: Alcalde cree que estarían buscando "información interna de administración"

18 oct. 2022 - 16:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un millonario robo sufrió la mañana de este martes la Municipalidad de Conchalí. Los artículos sustraídos por desconocidos correspondían principalmente computadores, por lo que el alcalde René de la Vega advirtió que podrían estar buscando algún tipo de información.

¿Qué se sabe del hecho?

Según informó la subprefecta Nelly Canales, jefa de la Brigada Criminal de la comuna, el delito fue cometido por al menos dos antisociales, quienes ingresaron a la casa edilicia ubicada en Av. Independencia 3499 y "preliminarmente habrían sustraído una caja fuerte, cámaras de grabación, además de computadores y equipos tecnológicos".

Canales anunció que "personal nuestro concurre al lugar, solicitando el apoyo de peritos, personal TEDAX, y ejemplares caninos", detallando que se están levantando las cámaras de seguridad para identificar a quienes perpetraron el robo.

¿Qué dijo el alcalde?

En tanto, el alcalde De la Vega detalló que los ladrones ingresaron a la casa patrimonial del municipio y a una dependencia "vinculada a la parte administrativa y al juzgado de policía local".

En esa línea, acusó que "el robo no solamente está vinculado a vandalizar las especies robadas, sino que habían más elementos de valor que podían ser sustraídos... Ingresaron a oficinas más estratégicas buscando computadores, discos duros o información que no sabemos si era valiosa para ellos o no, pero que tenían algún objetivo puntual".

El jefe comunal apuntó a que "podrían estar buscando información interna de administración, puntualmente que puede ser utilizada para algún proceso de investigación administrativa, algún proceso de juicio que puede ser relevante".

"No sabemos puntualmente la información que estaban buscando, pero sí conocemos parte de la información relevante que tenían esos computadores, como también claves de sistemas operativos internos como también de las páginas web", precisó.

La autoridad municipal recordó que hubo un robo similar en 2017, cuando los delincuentes "ingresaron a dependencias de este municipio, abrieron mi vehículo particular y robaron mi computador particular y mi disco duro".

"Posteriormente, dos meses pasaron, nuevamente ingresaron y robaron el disco duro del administrador de la época", señaló.

En base a dichos antecedentes, el alcalde de Conchalí afirmó que alguien "está buscando información que no sabemos para qué puede ser utilizada. Quizás hoy día no tengamos las consecuencias de ese robo, pero puede ser que en un par de meses más alguien pueda utilizarlo malamente".