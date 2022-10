"Pienso que me quiere matar": El mensaje de WhatsApp que sería clave en el juicio de muerte de Nicole Casilla

18 oct. 2022 - 00:32 hrs.

¿Qué pasó?

Nuevos antecedentes han resurgido en la misteriosa muerte de Nicole Casilla, la que en un principio fue catalogada como un suicidio. Ahora, el caso investigado como femicidio, tiene como principal sospechoso a su marido, el doctor Alejandro Navarro, siendo un mensaje de WhatsApp lo que lo delataría.

La muerte de Nicole Casilla

El hecho ocurrió el pasado 14 de octubre del 2015. Antes del fallecimiento de Nicole en extrañas circunstancias, ambos habían discutido, lo que se presume que habría sido por una infidelidad de parte del doctor Alejandro Navarro.

La declaración de Navarro es leída por la fiscal Marcela Adasme: "Él dice que habían discutido la madrugada anterior y que duerme de la casa, pero no en la misma pieza. En la mañana, él va a ver a su hija y encuentra a la víctima ya fallecida. En ese contexto, él llama a los servicios de urgencia y luego se llama a Carabineros".

La escena donde fue encontrada Nicole era decidora: ella estaba tendida con varias cajas de medicamentos a su alrededor, lo que presumía un suicidio, siendo la teoría que sostuvo Navarro hasta último momento.

Vanesa González, amiga de Nicole, afirma que "había violencia dentro de su casa. Ella lo pasó muy mal y lo supe tarde. Me decía que no quería perjudicar al contarle porque lo amaba".

Según sus más allegados, la víctima estaba profundamente enamorada de Alejandro y que pese a la crisis matrimonial y que él se fuera de la casa, "ella soñaba que él volvía", afirma Pedro Casilla, su padre.

Informe toxicológico

En primer lugar, se realizó un informe de autopsia, el que vino acompañado de un segundo, realizando tras la exhumación del cuerpo de Nicole.

En este se señala que "no fueron detectados los restantes fármacos que fueron encontrados en el velador, por lo que Casilla Manzano no ingirió dichos fármacos" y que, presumiblemente, pudieron haber sido puestos previamente o después de su muerte.

Asimismo, también presentaba una herida en su muñeca coincidente con un pinchazo. Sin embargo, ninguna aguja fue encontrada en el cuarto donde falleció Nicole.

Además, también hallaron amitriptilina, un fármaco asociado a trastornos psiquiátricos. El problema es que entre la dosis correcta y la que provocaría fallas en el ritmo cardiaco, el margen es muy pequeño. Las dosis encontradas en el cuerpo de Nicole, según el informe, son suficientes para atribuirles la causalidad de su muerte.

Un mensaje de WhatsApp

Antes de su muerte, Mauricio Villalobos, amigo de Nicole, recibió un extraño y decidor mensaje de WhatsApp donde manifestaba las posibles intenciones de su marido.

El mensaje en cuestión, relataba lo siguiente: "Me abrazó mucho, hasta cuando empecé a sentir que estaba muy agitado. Ahí fue cuando sentí un pinchazo en la cadera, le dije: ¿Qué pasa? Y me fijé que me había enterrado una aguja con algo desconocido. ¿Qué está pasando, tío, usted sabe?".

Finalmente, Nicole lanza la siguiente afirmación y lo que sería clave en el próximo juicio en contra de Alejandro Navarro: "Ya pienso que me quiere matar".

Esta prueba fue suficiente para pedir la extradición del Doctor Alejandro Navarro. Ya llevaba dos años de una placentera vida en Australia casado con otra mujer, quien habría sido su amante durante su matrimonio con Nicole.

¿Qué pena enfrenta?

El juicio será el próximo 7 de noviembre del presente año y donde se le intentará acusar al doctor Navarro de femicidio y aborto por el bebé de 5 meses en el vientre de su exmujer.

Sobre ello, el padre de Nicole manifiesta que "llevamos siete años batallando con mi esposa y espero con ansias que se haga justicia" respecto a lo sucedido con su hija.

