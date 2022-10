Alcalde Jorge Sharp: "El no haber otorgado el quinto retiro fue un error"

17 oct. 2022 - 14:03 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde del Valparaíso, Jorge Sharp, dio una entrevista esta jornada donde habló de varios temas de contingencia, pero llamó la atención lo que dijo de los retiros de fondos de las AFP.

El edil, sobre ese punto, sentenció que "el no haber otorgado el quinto retiro fue un error".

¿Qué dijo?

En conversación con el diario La Segunda, Sharp, que atraviesa su segundo proceso edilicio en Valparaíso, señaló que "¿vamos a seguir haciendo política de salón o vamos a volcarnos a trabajar en base a las preocupaciones que tiene la gente?".

No se quedó ahí y añadió que "él no haber otorgado el quinto retiro fue un error, porque no hubo alternativa a esa política, la alternativa que hoy está sobre la mesa fue el bono de 120 mil pesos que se ofreció. Creo que esa fue una decisión que ha marcado al Gobierno de Gabriel Boric, lo escucho y me lo comenta la gente en la calle".

En la misma línea, Sharp recriminó la importancia que estarían poniéndole desde La Moneda a lo que acontece en Twitter.

"A mí me parece que lo importante no está ahí (en Twitter), sino en el territorio, y de construir una política de conexión con las necesidades de la gente, y creo que el liderazgo del Presidente Boric tiene, en ese plano, mucho que aportar. Eso tiene que hacerse con él, no a pesar de él", aseveró.

A propósito de los legisladores de Apruebo Dignidad que están votando en contra de proyectos que el Gobierno espera que fructifiquen en el Congreso, el alcalde señaló que "me parece que son posiciones internas interesantes, que yo espero que no sean minoritarias dentro del Frente Amplio (...) el tema es que me imagino que para ellos no debe ser nada fácil, porque tienen en el centro de la conducción política del Gobierno al Socialismo Democrático, tanto a Carolina Tohá como Ana Lya Uriarte".

Finalmente, opinó sobre los diálogos que diferentes personeros políticos han tenido por un nuevo proceso constituyente.

"Conversar solo entre los partidos es una manera de no conectar con el 62% que votó Rechazo, donde hay malestar hacia el Gobierno, la institucionalidad y los partidos", cerró.

Todo sobre Jorge Sharp