"Hay que ver quiénes son responsables": Senadora por 10 mil computadores de Junaeb que no han sido entregados

15 oct. 2022 - 12:06 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este sábado, en entrevista con Meganoticias Alerta, el diputado Juan Santana y la senadora María José Gatica se refirieron al caso de los 10 mil computadores de la Junaeb que no han sido entregados a niños que los necesitan, destacando la importancia en señalar responsabilidades en el hecho.

¿Qué se dijo?

En la instancia, el diputado Santana comenzó manifestando su "preocupación por esta situación que se acarrea desde el año 2015. Al mismo tiempo, nos genera preocupación que desde la Junaeb no se hayan hecho gestiones en los años anteriores para poder remediar este hecho".

Añadió que desde el organismo tenían "información por parte de Correos de Chile, en donde se advirtió que se estaban almacenando una cantidad importante de computadores que van en beneficio de estudiantes de séptimo básico".

"A mí me parece que lo que tiene que hacer la Junaeb es manifestar la preocupación por los computadores no entregados, pero al mismo tiempo, a mí lo que me llama la atención profundamente es que no se hizo ningún tipo de gestión para poder reasignar este tipo de computadores, y eso me parece que es preocupante", sentenció el diputado Santana.

Por su parte, la senadora Gatica indicó que esta situación es "muy preocupante" y que "hay que ver quienes son los responsables de esta negligencia".

"Existiendo, este año 2022, postulantes de colegios particulares subvencionados, cerca de 75 mil alumnos y alumnas que cumplían en un 100% con los requisitos, y solamente este beneficio se le entregó a 10 mil alumnos y alumnas, existiendo hoy equipos guardados en bodegas de Correos Chile", detalló la senadora.

Finalmente, recalcó que "la pandemia nos enseñó la importancia de lo que significa la tecnología hoy en día para la educación, y privarle de este equipo a las personas, a alumnos que hoy son vulnerables, que los necesitan más que nunca, creo que hay que ver quienes son los responsables".