Joven chilena muere en Corea del Sur tras viajar a ver un recital de la banda BTS

08 oct. 2022 - 18:05 hrs.

¿Qué pasó?

Una joven chilena murió en Corea del Sur, tras un viaje que había realizado a este país para ver a la banda de K-pop, BTS. Cancillería informó que se están gestionando las acciones frente al fallecimiento de la chica.

El viaje

La fanática murió en la capital del país asiático, Seúl, cuando realizaba un viaje para asistir a un concierto gratuito del grupo BTS, el que tendría lugar en la ciudad de Busán.

La banda se iba a presentar gratuitamente el próximo 15 de octubre, con el show "Yet to come". El motivo de la muerte de la joven aún no ha sido confirmado.

La muerte

Las primeras en dar a conocer la noticia fue la fanbase chilena de la banda en su cuenta oficial de Twitter, BTS_CL. Sin embargo, hoy aclararon que no tienen mayor información al respecto del tema, y que continúan investigando para saber más detalles.

En tanto, y consultados por EMOL, desde Cancillería confirmaron que "se están efectuando las gestiones necesarias ante el fallecimiento de la connacional en Seúl a través del Consulado en esa ciudad y, en Santiago, con los familiares para prestarles el apoyo frente a este lamentable hecho".