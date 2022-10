"Están organizados y algunos están armados": Ambulantes ilegales expulsados de Meiggs tienen nueva ubicación

06 oct. 2022 - 07:28 hrs.

¿Qué pasó?

A fines de mayo de 2022, los comerciantes ilegales de Meiggs, en Estación Central, fueron desalojados. Sin embargo, a meses de aquel acontecimiento, revelaron la nueva ubicación de los ambulantes, a tan solo unas calles de distancia.

Y es que ahora las calles del barrio están despejadas, sin ningún toldo azul, apenas con la presencia de Carabineros y guardias municipales resguardando el lugar. No obstante, estarían cerca de sus antiguos puestos.

¿Dónde están ahora?

En San Alfonso no hay rastro de toldos azules, así como tampoco en Unión Latinoamericana. Sin embargo, si se avanza hacia el sur por la Alameda, el panorama cambia.

Las calles Salvador Sanfuentes, Grajales y Sazié fueron los lugares elegidos por los "toldos azules" para instalarse y volver a vender.

El caos se trasladó un par de calles hacia abajo, haciendo imposible el tránsito para autos y transeúntes.

Al respecto, el dueño de un puesto establecido que vende disfraces para Halloween, afirma a LUN que "el comercio ilegal nunca se ha ido de aquí".

"No tiene sentido denunciar porque son demasiados, están cada vez más organizados y algunos están armados. Se protegen entre ellos", asegura.

Una "avalancha" de ambulantes

Los más perjudicados son los arrendatarios, aquellos que tienen su permiso y deben pagar impuestos.

"Estas personas venden lo mismo que nosotros, pero no pagan arriendo, bodega, luz, no tienen empleados, no pagan impuestos, nada. Venden más barato y a nosotros nos llegan las sobras", reclama otro comerciante legal que tiene una juguetería.

No obstante, una mujer que atiende un carrito de sopaipillas, vaticina una "avalancha de ambulantes" para Halloween y Navidad, asegurando que volverán y "se va a llenar de nuevo".

