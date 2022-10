"Me impactaron de frente": Logró sobrevivir tras ser impactado por vehículo que corría en carrera clandestina

04 oct. 2022 - 23:40 hrs.

¿Qué pasó?

Finalmente, los tribunales de justicia sancionarán las carreras clandestinas, a todos aquellos que participen y organicen este tipo de eventos, quienes arriesgan cárcel y multas sobre el millón de pesos. Aquellos que han sufrido las consecuencias de estos "piques" y sobrevivido, relatan su historia.

"El riesgo es altísimo"

Carolina Figueroa es la presidenta de la Fundación Emilia, organización que se creó tras la muerte de su hija en un accidente automovilístico. Los riesgos de estas carreras son altos, afirma, sobre todo por la velocidad que pueden alcanzar los autos.

"Las carreras clandestinas tienen un rango de velocidad de hasta 210 km por hora y es muy difícil mantener el control del vehículo. No solo pones en riesgo tu vida, la del conductor y del copiloto, sino la gente que ve la carrera clandestina, que participa y la que hace apuestas", señala Carolina.

El director de la Asociación de Autos Robados de Chile, Rodrigo Céspedes, señala que además de los accidentes, también en estos eventos se ve presencia de droga, alcohol, robos e incluso armamento que lucen los asistentes.

"No pude esquivar"

Felipe Veas es un buzo mariscador de Concón y hace dos años sufrió un violento accidente en su moto cuando se vio inmerso en una carrera clandestina en el límite de la ciudad con Quintero.

Felipe ese día iba camino a casa en su moto, cuando aprovechó el instante en el que no había tráfico en ningún sentido para avanzar. Sin embargo, dos autos aparecieron de la nada.

"Uno de ellos me impactó de frente, no tuve opción de esquivar a ninguno", dice Felipe y añade que la persona que lo chocó "se dio a la fuga, no tenía licencia, el auto estaba sin papeles". En ese momento, fue socorrido por asistentes de la carrera.

Durante dos meses, estuvo hospitalizado y "estuve intubado, estuve en silla de ruedas, seis meses en terapia", quedando con fierros en gran parte de su cuerpo, lamentando que la persona que lo chocó "hacía su vida normal. Yo perdí un año de trabajo, tengo dos hijos que mantener y no recibí ninguna ayuda".

Quedó viuda por un accidente

Daniela Bahamondes, a causa de estas carreras clandestinas, también ha sufrido. Ella perdió a su marido en un violento choque y su hijo quedó con graves secuelas físicas.

Cristian, su marido, fue invitado a una carrera y fue hasta el evento con su hijo de ocho años. Sin embargo, pasadas las dos horas, ocurriría lo impensado: ambos fueron arrollados por un vehículo que corría.

"Mi hijo estaba delante de su papá, él lo toma y lo lanza, por lo que él recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. Mi marido por girar para arrancar chocó con una piedra grande de concreto, tropezó y cayó. Ahí fue cuando el auto le cayó encima porque el auto iba girando", relata la mujer.

A causa del grave incidente, su marido perdió la vida y su hijo logró sobrevivir, pero quedó con epilepsia nocturna. Asimismo, el joven no se enteró de la muerte de su padre hasta un mes después.

"Las carreras matan"

La senadora Loreto Carvajal es una de las impulsoras de la nueva ley que pretende sancionar estas carreras clandestinas. La parlamentaria detalla que contempla el castigo a conductores y a quienes organizan estos eventos.

Adicionalmente, Carolina Figueroa añade que "sanciona la generación de lesiones graves y gravísimas, y el fallecimiento, con penas que van de 3 a 5 años y en el segundo caso de 5 años y un día a 10 años".

La persona también arriesga multas de 600 mil pesos y la suspensión de la licencia de conducir de por vida en caso de que la falta sea reiterada. Por su parte, los organizadores arriesgan desde 61 a 541 días de presidio y multas hasta de 20 UTM.

Carvajal es enfática en decir que "las carreras clandestinas cobran vidas, matan a chilenos y chilenas y especialmente jóvenes".